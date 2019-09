Zeca Camargo pode deixar a Rede Globo após 23 anos de trabalho

Por RD1

Zeca Camargo pode estar muito perto de dar adeus ao vínculo de 23 anos que possui com a Globo. Com grandes programas no currículo, o jornalista hoje comanda o “É de Casa” com outros apresentadores nas manhãs de sábado.

O contrato do ex-VJ da MTV vence em breve, de acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, mas ainda não há previsão de acordo entre as partes. O salário de Camargo atualmente é de R$ 300 mil e a intenção do canal seria diminuí-lo.

Contratado como pessoa jurídica (PJ), Zeca Camargo teria que virar CLT (regime de Consolidação das Leis do Trabalho), passando a receber menos da metade, o que estaria deixando o apresentador insatisfeito.

A Globo, por sua vez, não estaria disposta a lutar pela sua permanência na casa, apesar de negar a informação. Segundo a publicação, a assessoria da emissora informou que não comenta assuntos contratuais.

“A relação entre a Globo e seus talentos é privada e qualquer comentário sobre esse assunto seria, no mínimo, desrespeitoso”, diz o comunicado.

Em mais de duas décadas de contrato, Zeca já apresentou atrações como o “Fantástico” e “Vídeo Show”, além dos famosos realities “No Limite”, “Hipertensão” e “O Jogo”.