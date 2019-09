Whindersson Nunes fala sobre depressão em entrevista a Maisa Silva; assista ao programa aqui

Youtuber foi um dos convidados do “Programa da Maisa” que foi ao ar sábado (7). Assista completo ao final desta reportagem.

Por Estadão Conteúdo

O youtuber Whindersson Nunes falou sobre depressão em entrevista à apresentadora Maisa Silva no Programa da Maisa de sábado (7).

“Acho que eu falar sobre isso de uma forma amigável, e todo mundo ficar sabendo que não tem problema em falar, é a melhor forma de ajudar. A pior coisa de tudo isso é a falta de informação”, afirmou Whindersson.

Na sequência, o youtuber fez uma comparação entre o tema e as recentes queimadas na Amazônia: “Está cheio de gente que sabe tudo de um lado, e gente que sabe de tudo de outro. Todo mundo brigando para saber quem ‘tocou fogo’ e ninguém quer saber o motivo, e nem [saber] como apagar”.

“O negócio é conversar. O diálogo é muito bom. Ainda tem muito essa parada, o homem tem disso: ‘Ah, não vou lá. Terapia é besteira.'”, afirmou.

“A galera acha que quando eu tuítei foi quando começou [a depressão]. Lógico que não. Essas questões vêm na cabeça da gente de muito tempo”, continuou, ressaltando o apoio de sua esposa, Luisa Sonza, durante o tratamento.

Whindersson Nunes relembrou um episódio ocorrido em 2015, na cidade de Aracaju, no Sergipe, após um show: “fui para o hotel e comecei a chorar. Perguntava para Deus o motivo de eu ganhar dinheiro, por quê eu era famoso?”

“Por quê chegava gente e falava ‘tenho isso e queria me apresentar, fazer meu show’, meu Deus, por que essa pessoa tá querendo e não tá conseguindo? Por que eu consegui? Ficava na minha cabeça: por quê eu tenho e as outras pessoas não têm?”, continuou.

PROGRAMA DA MAISA

Durante a semana, o youtuber e a apresentadora Maisa Silva brincaram sobre a “semelhança” entre os dois nas redes sociais.

“Quando você compra uma versão sua na deep web”, brincou Whindersson.

Maisa também publicou vídeos do momento, que deve ir ao ar no Programa da Maisa, no SBT, em que pergunta: “Ele é um homem com traços femininos ou eu sou uma mulher com traços masculinos?”.

O namorado de Maisa, Nicholas Arashiro, também publicou uma brincadeira no momento em que Whindersson estava vestido como a apresentadora.

Assista abaixo ao programa completo de Maisa Silva, que além de Whindersson Nunes também teve a participação do MC Kevinho:

SETEMBRO AMARELO

Neste mês ocorre o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa.

O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado todo ano em 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde (OMS) como copatrocinadora. O objetivo do dia é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado.

Em ação desde 2015, o Setembro Amarelo foi criado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Durante o mês, monumentos em diferentes cidades também adotam a cor amarela em suas fachadas para dar visibilidade à causa. A cor amarela, segundo o site do CVV, representa a vida, a luz e o sol, simbolismo que reflete a proposta da campanha de preservar a vida.

“Tem crescido o número de pessoas que aderem à campanha e a gente tem tentado fazer mais coisas que envolvam a proposta do Setembro Amarelo”, diz Adriana Rizzo, voluntária do CVV, sobre o impacto da campanha ao longo desse tempo.