Wesley marca em mais uma vitória do Santos no Paulista Sub-20

Douradense abriu o placar na vitória por 3 a 2 sobre o Juventus no CT Meninos da Vila

Rogério Vidmantas

O douradense Wesley Santos voltou a marcar em mais uma vitória do Santos no Campeonato Paulista Sub-20. Neste domingo (15), pela segunda rodada da terceira fase, o Peixe recebeu o Juventus e venceu por 3 a 2, mantendo 100% de aproveitamento nesta etapa da competição.

A partida foi disputada no CT Meninos da Vila e o Santos saiu na frente justamente com Wesley, 18 anos, jogador ligado a Soccer Union. O douradense é um dos destaques do time praiano em competições nas categorias de base. Depois, Balieiro ampliou. O time da Mooca não se entregou e chegou ao empate com Nathan e Guilherme. Quase no fim do jogo, Allanzinho marcou e decretou a vitória do Santos em casa.

Com esse resultado, os Meninos da Vila seguem na liderança do Grupo 13, com seis pontos conquistados. Ituano vem em segundo com três, Juventus e Mirassol estão juntos com um ponto cada. O próximo compromisso do Santos no Paulista Sub-20 será sábado (21), às 9h (MS), contra a equipe do Mirassol, no CT Rei Pelé.