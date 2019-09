Vereador Dr Messias morre em hospital de Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (09) uma triste notícia foi confirmada, o vereador e ex-delegado de Ivinhema faleceu em um hospital de Campo Grande, ontem o parlamentar sofreu um grave acidente que matou uma criança no final da tarde deste domingo (08) por volta das 17h35min em uma chácara saída para Angélica, às margens da rodovia MS-141 e próximo do residencial Solar do Vale.

O vereador e ex – delegado Dr. Messias Furtado estava sobrevoando o município, quando por motivos a serem apurados a aeronave caiu e pegou fogo, atingindo o quintal de uma casa. Informações apuradas no local é de que possivelmente o piloto pode ter errado o pouso e atingiu uma árvore.

No ultraleve estava Dr. Messias Furtado de Souza de 55 anos, e tinha como passageiro mais duas pessoas, uma criança de 12 anos que sobreviveu e outra criança de 5 anos que devido às gravidades do ferimento morreu no local.

E hoje por volta das 5:45 da manhã, o vereador Messias Furtado de Souza veio a óbito no hospital de Campo Grande. O vereador deixa a esposa e 2 filhos.

MESSIAS FURTADO

Messias Furtado de Souza era natural de Iepê- Sp nascido em 19 de fevereiro de 1964, 55 anos, foi delegado de policia aqui em Ivinhema, depois foi transferido para a cidade de Fatima do Sul onde atuou como delegado naquela comarca e atualmente estava cumprindo o mandato de Vereador, no qual era vice presidente da casa de leis do município de Ivinhema no biênio de 2018/2019.

Dr. Messias começou sua carreira no ano de 1990, no qual ingressou na Academia de Polícia de São Paulo após ter sido aprovado no concurso de Investigador de Polícia Civil. Foi lotado na sua própria cidade natal.

Em 1998, após concluir a Faculdade de Direito em Presidente Prudente/SP, foi aprovado no concurso de Agente da Polícia Federal e cursou a Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília.

No ano de 1989, após ter sido aprovado no concurso de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul, ingressou na Academia de Polícia Civil do MS e foi nomeado Delegado de Polícia no município de Ivinhema em 14/04/2000, permanecendo por 10 anos como delegado.

Em 2010 foi transferido para a cidade de Fátima do Sul onde exerceu os cargos de Delegado Adjunto e, posteriormente, Delegado Titular da Primeira Delegacia de Fátima do Sul, sendo que no ano de 2014 foi nomeado Delegado Chefe da Delegacia Regional de cidade.

Já em 2015, foi transferido para a cidade de Anaurilândia, onde se aposentou em maio do corrente ano.

Em 2016 candidatou-se a Vereador e obteve um numero de votos que colocou a disposição se suplente, no qual já teve a consciência que poderia ser chamado para cumprir as responsabilidades com que me comprometi na condição de candidato a uma vaga na camara de vereadores de Ivinhema, que foi a cidade que escolheu para viver aqui no estado de Mato Grosso do Sul.

Antes, o cargo era do então Vereador Valdir Kuhnen, mas após seu falecimento, a vaga foi ocupada por seu primeiro suplente, porém devido a um problema judicial que o impediu de continuar na gestão, o segundo suplente, Dr. Messias, foi convocado pelo presidente da Câmara Municipal de Ivinhema para assumir a posse definitiva da função.Dr. Messias.

De início, o Delegado conta como foi receber o comunicado de que assumiria o cargo de vereador da cidade. “Recebi a notícia com muita tranquilidade, pois, a partir do momento em que coloquei meu nome à disposição de meu partido para ser candidato a vereador e obtive nas eleições de 2016 um número de votos que me colocou na condição de suplente, já tinha consciência de que poderia ser chamado para cumprir com as responsabilidades com que me comprometi na condição de candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores de Ivinhema, que foi a cidade que escolhi para viver aqui no Estado de Mato Grosso do Sul”, disse.

Dr Messias Furtado avalia que ao longo dos 17 anos em que trabalhou como Delegado de Polícia no Estado, toda política de segurança pública esteve voltada para as atividades de fronteira, combate de contrabando tráfico de drogas e de armas em flagrante. Para ele deveria existir um equilíbrio no direcionamento dos trabalhos relacionados ao âmbito da segurança das cidades. (ivinoticias)