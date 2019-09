Tumulto durante funeral do ex-presidente Robert Mugabe deixa feridos

Local e data do enterro do ex-presidente do Zimbábue ainda não estão definidos por disputa entre o governo e a família de Mugabe.

Por G1

Um tumulto durante o funeral do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, deixou feridos nesta quinta-feira (12). Ao menos cinco pessoas precisaram receber atendimento médico e saíram carregadas em macas.

A confusão ocorreu em um estádio na periferia de Harare, capital do Zimbábue. Mugabe morreu na sexta-feira passada, e os funerais públicos continuam enquanto não se sabe quando ou onde o ex-presidente zimbabuano será enterrado.

De acordo com a agência Associated Press, o tumulto começou quando parte do caixão foi aberto para que os visitantes pudessem ver o rosto de Mugabe. Milhares de pessoas compareceram à cerimônia do controverso ex-presidente, chamado de “pai” por alguns zimbabuanos.

“Eu quero ver meu pai”, disse Margaret Marisa, 63, uma das pessoas que se empurrou para se aproximar do caixão.

Ao fim da cerimônia, um helicóptero militar levou o corpo de Mugabe de volta para a casa em Harare onde vivia.

Mugabe morreu aos 95 anos por causas ainda desconhecidas. Ele governou o Zimbábue entre 1980 e 2017, e a opinião pública se dividia entre quem o considerava herói ou ditador.

ONDE MUGABE SERÁ ENTERRADO?

Ainda não está claro o local do enterro. O motivo é uma disputa entre o governo do país, comandado pelo presidente Emmerson Mnangagwa e a família de Mugabe.

Isso porque Mnangagwa, ex-aliado de Mugabe, é visto como traidor do ex-presidente. Assim, familiares não querem um enterro com honras de Estado e preferem uma cerimônia privativa.

O atual presidente chegou a se reunir com a família de Mugabe para chegar a um acordo, mas não houve consenso. Os funerais públicos devem continuar ao menos até domingo.