Tráfico tem “dia ruim” em MS com apreensões que somam mais de 8 toneladas de drogas

PRF apreendeu 252 quilos de cocaína e três toneladas de maconha; PM encontrou mais cinco toneladas da erva

Helio de Freitas

Especial para o Diário MS

As apreensões de drogas não param na região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. A quinta-feira foi de cargas recordes, tanto de maconha quanto de cocaína, a maioria em Dourados e Ponta Porã, principais rotas da erva plantada no território paraguaio e do pó trazido da Bolívia até o país vizinho e depois enviado ao Brasil. Foram pelo menos oito toneladas de maconha e 252 quilos de cocaína apreendidos só ontem.

Em Dourados, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 252 quilos de cocaína que tinha como destino final a Europa. A droga saiu do Paraguai e seria levada para o Porto de Santos, de onde seguiria em containers para o continente europeu.

A principal suspeita é de envolvimento de facções brasileiras instaladas na fronteira com o Paraguai. Cães farejadores ajudaram a localizar os tabletes no fundo falso de uma carreta carregada com milho. A carreta foi abordada na BR-463 e levada para o posto da PRF na BR-163, saída de Dourados para a Capital, onde a droga foi retirada após o milho ser descarregado em uma cerealista.

A carga lícita seria deixada em Maringá (PR), segundo o motorista da carreta, Edenilson Miranda Rodrigues, 40, morador em Cascavel (PR). Inicialmente ele negou saber da droga, mas depois, na Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por tráfico, confessou que receberia R$ 50 mil para levar a carreta com a cocaína até o porto. A carreta estava registrada em nome dele, uma estratégia bastante usada pelas quadrilhas, para não chamar a atenção da polícia.

No fundo falso da carreta com placa de Santa Catarina foram encontrados 252 quilos de cocaína. Levando em conta o valor aproximado de 5 mil dólares de cada quilo no Paraguai, a carga custou pelo menos 1,2 milhão de dólares no país vizinho.

Entretanto, o carregamento renderia pelo menos 6 milhões de dólares para a quadrilha, ou 24 milhões de reais. Em média, o quilo de cocaína chega à Europa por 25 mil dólares. Em alguns países europeus, custa até 50 mil euros.

À tarde, os policiais rodoviários federais apreenderam três toneladas de maconha em uma caminhonete F350, roubada em março de 2017 na capital. A apreensão foi feita na BR-163, no distrito de Vila Vargas. Os ocupantes da caminhonete tentaram fugir e os policiais tiveram de atirar nos pneus da F350 para forçar a parada.

Um dos presos, Diorgen Vieira Gonçalves, 23, disse que a droga saiu de Amambai e estava sendo levada para a Capital. Ele já tinha ficado quatro anos preso em São Paulo, de 2014 a 2018, por tráfico. O outro tem 17 anos. Ganhariam R$ 15 mil.

Em Ponta Porã, policiais militares faziam rondas no Bairro Ipê l quando foram avisados por moradores sobre uma residência com movimentação estranha. Os PMs foram verificar a situação e encontraram uma pessoa na frente da casa. Ao ver a polícia o homem saiu correndo para o fundo e pulou o muro e conseguiu fugir. Dentro da casa foram encontrados cinco mil quilos de maconha em fardos.