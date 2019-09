Traficante do Comando Vermelho na fronteira é resgatado em Pedro Juan Caballero

Jorge Teófilo Samudio González, o Samura, atua em Pedro Juan Caballero, de onde envia cocaína para o Brasil

Helio de Freitas

Especial para o Diário MS

O narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, 47, o Samura, apontado como um dos principais líderes da facção carioca Comando Vermelho na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul, foi resgatado ontem em Assunción, capital do país vizinho.

Natural de Capitán Bado, cidade vizinha de Coronel Sapucaia (MS), Samura atua em Pedro Juan Caballero e tinha sido capturado em outubro do ano passado em Bella Vista Norte, outra cidade paraguaia vizinha de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia paraguaia, Samura foi resgatado por vários homens armados que trocaram tiros com os guardas que escoltavam o bandido, na região norte de Assunción. Ele é considerado peça-chave do Comando Vermelho por liderar a estrutura que envia a cocaína boliviana através do Paraguai para o Brasil e Europa.

Um agente penitenciário, dois policiais e o comissário da Polícia Nacional Félix Ferrari ficaram feridos a tiros. O comissário foi levado para o hospital, mas morreu em seguida. Três carros foram queimados durante a fuga. Forças policiais cercaram a capital paraguaia para tentar recapturar o narcotraficante.

Conforme fontes policiais, outros nove presos fugiram com Samura e cinco foram recapturados. O resgate ocorreu quando os prisioneiros estavam sendo levados do Presídio de Emboscada, nos arredores de Assunción, para audiências na sede do Poder Judiciário.

Os bandidos armados estavam em pelo menos três carros e dispararam centenas de tiros nas viaturas. Os policiais revidaram, mas não conseguiram impedir o resgate. Há informação de que um agente penitenciário foi preso acusado de ajudar os bandidos. Após o ataque, ele foi flagrado jogando a arma e o celular no telhado de uma casa vizinha ao local. A pistola e o celular foram encontrados no telhado.

Samura foi um dos narcotraficantes mais procurados do Paraguai nos últimos anos. Em 2011, ele chegou a ser cercado por agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) em uma pista clandestina em Concepción, mas conseguiu fugir. No local foram apreendidos 370 quilos de cocaína.

Ele só foi preso no dia 10 de outubro do ano passado pela própria agência antidrogas, em Bella Vista, cidade vizinha de Bela Vista (MS). De acordo com a Senad, Samura lidera a célula da facção carioca que opera rotas aéreas de cocaína nos departamentos de Amambay, Canindeyú e Concepción.