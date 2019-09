Tite chama Gabigol para amistosos de outubro da Seleção

Treinador convocou 23 jogadores e artilheiro do Brasileirão é uma das novidades para enfrentar Senegal e Nigéria

Rogério Vidmantas

A Seleção Brasileira foi convocada para os dois jogos da Data Fifa de outubro. O Brasil enfrenta Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. As partidas serão disputadas em Singapura e o técnico Tite aproveita para testar novos nomes, alguns que estão se destacando no Campeonato Brasileiro.

Com 23 nomes, a lista conta com alguns retornos e três estreantes. Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa, do Flamengo, que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, estão de volta. Gabriel Jesus retorna após suspensão, assim como Danilo também foi chamado. Já os convocados pela primeira vez são o goleiro Santos, do Athletico-PR, o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atletico de Madrid-ESP e o meia Matheus Henrique, do Grêmio.

De acordo com o treinador, a escolha de novos jogadores faz parte do planejamento elaborado pela Comissão Técnica em aproveitar os amistosos para dar oportunidades aos jogadores que estão se destacando em diferentes competições, caso do atacante Gabriel, do Flamengo. “Eu vi manifestação do Gabriel Barbosa de quanto teria de orgulho estar na seleção brasileira. Agora é o período de preparação, agora vai chegar período de Eliminatórias, Copa do Mundo e Copa América. Para formar essa equipe final, tenho que oportunizar”, destacou o técnico Tite.

Africanos

Sobre os adversários, o coordenador de seleções, Juninho Paulista, disse que a intenção é enfrentar escolas diferentes, já que a Seleção enfrentou apenas uma seleção africana desde que Tite assumiu a Seleção – vitória sobre Camarões, em Londres. O dirigente disse ainda que o calendário tem atrapalhado jogos com seleções européias, por exemplo. Alemanha e Dinamarca foram algumas procuradas para as próximas partidas, mas não foi possível o acerto.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Ederson, Santos e Weverton

Lateral direita: Daniel Alves e Danilo

Lateral esquerda: Alex Sandro e Renan Lodi

Zagueiros: Rodrigo Caio, Marquinhos, Thiago Silva e Eder Militão

Meias: Casemiro, Fabinho, Arthur, Matheus Henrique, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho

Atacantes: Richarlison, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Neymar e Everton