Sport bate Operário em casa e consolida lugar no G4

Mandantes, Coritiba, Criciúma e Ponte Preta também conquistam três pontos na rodada da Série B

Rogério Vidmantas

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguiu neste sábado (28) com seis partidas. Mandantes, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP, Criciúma-SC e Sport-PE venceram. O time pernambucano se consolidou ainda mais no G4, abrindo vantagem de seis pontos sobre o quarto colocado. CRB-AL e São Bento-SP, em Maceió, e ainda Oeste-SP e Paraná Clube-PR, em Barueri, empataram em 1 a 1.

Recife

Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Operário-PR e saiu na frente com gol de Hernane Brocador, que aproveitou bom cruzamento de Sander e marcou aos 43 minutos do primeiro tempo. Com a vantagem, o Leão voltou para a etapa complementar querendo mais e acertou a trave duas vezes com Leandrinho. Depois, o Operário empatou de pênalti, com Marcelo, e cresceu no jogo. No entanto, o time pernambucano não se intimidou e partiu para o ataque, garantindo a vitória por 3 a 1 com gols de Charles e Guilherme. Com o resultado, o Sport segue na terceira posição, mas com 44 pontos – na cola de Bragantino e Atlético-GO. O Operário, com 36, aparece em sétimo lugar.

Curitiba

Jogando em casa, no Couto Pereira, o Coritiba espantou o jejum de vitórias na Série B neste sábado. Após seis rodadas sem vencer, o Coxa bateu o América-MG por 2 a 1 e subiu para o quinto lugar, com 37 pontos. O primeiro gol foi do time paranaense, com Robson, aos 28 minutos da etapa inicial. Sabino ampliou de pênalti na volta do intervalo, e Ricardo Silva descontou para o Coelho, que estava há 12 jogos sem derrotas e agora desceu para o décimo lugar da tabela, com 35 pontos.

Criciúma

Outro time que também quebrou a sequência sem vencer na Série B foi o Criciúma, que recebeu o Botafogo-SP no Heriberto Hülse e venceu por 2 a 0, com gols de Foguinho e Sandro. Com 26 pontos, o time catarinense ocupa o 17º lugar. O Pantera, que não perdia há cinco partidas, é o sexto colocado, com 36.

Campinas

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta construiu o placar da vitória por 3 a 0 diante do Cuiabá-MT ainda no primeiro tempo de jogo. Aos quatro minutos, Vico soltou uma bomba de fora da área para abrir o marcador. Aos 26, Renato Cajá levantou a bola na área, e Reginaldo cabeceou para ampliar. E, aos 33, o goleiro Victor Souza defendeu duas tentativas de Roger, mas Vico não deixou passar na sobra e liquidou a fatura. Com o resultado, a Macaca chegou a 35 pontos e aparece no oitavo lugar. O Dourado, com a mesma pontuação, é o nono colocado.