Seminua e usando coleira, Paolla Oliveira causa alvoroço na web

A atriz atualizou o perfil de Vivi Guedes com uma foto cheia de beleza e ousadia

Por Saullo Brenner (Metrópoles)

Ultimamente, Paolla Oliveira tem esbanjado sensualidade nas redes sociais. Além de mostrar todo o seu talento como Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, a morena deixa qualquer um babando ao exibir o corpão todo trabalhado, como fez na quinta-feira (12).

Em uma foto publicada no perfil da personagem da novela, a atriz surgiu seminua, encostada em uma cama. Com uma gargantilha no pescoço, ela ousou ao deixar em evidência as pernas desnudas.

Os fãs, como de praxe, foram à loucura com o clique sensual. “Não existe no mundo mulher mais bonita que você”, “Eita que se o Chiclete descobrir essa foto ele te mata” e “Que perfeitona” foram algumas das reações ao longo do post.