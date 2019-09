Semed realiza o 4º Encontro de Formação continuada para professores de Educação Física

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Educação Física Escolar, em parceria com a Faculdade de Educação/Curso de Educação Física da Universidade Federal da Grande Dourados, realiza nesta sexta-feira (13), o 4º Encontro de Formação continuada para os professores de Educação Física da rede municipal, com a proposta de organizar o currículo e o planejamento do trabalho docente.

O encontro acontece no auditório da Coordenadoria Regional de Educação, nos períodos matutino e vespertino, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, sob a coordenação do núcleo de Educação Física da Rede Municipal de Ensino e contará com a participação dos profissionais prof. Dr. Marcelo José Taques e Profª Dra. Cássia Cristina Furlan.

A professora Mariza Araújo, coordenadora do Núcleo, destaca a importância do trabalho das formações continuadas, “pois o objetivo é garantir ao professor a uniformidade do trabalho, com o planejamento, com a proposta curricular e avaliação, visando garantir uma educação de qualidade”.

“A Educação Física Escolar tem um papel fundamental na formação do aluno, embora muitas vezes pautada com menor relevância, uma vez que falta o conhecimento da comunidade, pais e sociedade em geral, no que diz respeito de como a Educação Física pode fazer a diferença na vida de uma criança, na formação do indivíduo”, diz a coordenadora.

Ainda de acordo com a professora, a Educação Física é uma disciplina muito significativa, por vezes pouco valorizada na grade curricular. “Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento e sua função é formar o cidadão para produzir e transformar e qualifica-lo para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão para benfeitoria da qualidade de vida humana”, finaliza a professora Mariza Araújo.