Semana Nacional tem palestra sobre comportamento seguro no trânsito

Maior fator de acidentes é mau comportamento do trânsito; Denatran aponta que 90% são por falha humana

Dando continuidade às atividades referentes à Semana Nacional do Trânsito em Dourados, no Anfiteatro José Cerveira, na prefeitura, a Agetran, em parceria Secretaria de Administração e diversos outros colaboradores, apresentou a palestra, “Comportamento seguro no trânsito”, proferida pelo gestor de Educação e Segurança no Trânsito Cristhian Lélis.

O gestor trouxe ao público informações que têm como principal objetivo orientar condutores e pedestres, no sentido de agirem de forma segura ao circular pelas ruas da cidade, evitando assim o envolvimento em acidentes e assim contribuir para a redução do número de acidentes e a violência no trânsito.

Segundo Cristhian, “o maior fator de acidentes de trânsito é mau comportamento do trânsito”, baseado nas estatísticas do Denatran, que aponta 90% de falha humana, 3% problemas na via e 7% problemas mecânicos.

Para a prefeita Délia Razuk, o evento tem como grande importância “a conscientização das pessoas no sentido de respeitar e agir com cordialidade e segurança no trânsito. Agindo assim melhoramos bastante a qualidade de vida e as ocorrências certamente serão reduzidas”.

Diversas outras atividades fizeram parte da programação da manhã desta quinta, entre elas a equipe da Policia Rodoviária Federal – PRF, que disponibilizou a exposição de equipamentos, como radares, etilômetros e radar móvel, além da apresentação do cinema rodoviário, como também um agente conversando com o público e explicando diversas situações corriqueiras.

Outro a participar foi o Grand Prix – Centro de Formação de Condutores, que levou um equipamento simulador de impacto, que chamou a atenção de quem passava pelo pátio o do Centro Administrativo Municipal.

À noite, o 2º Grupamento de Bombeiros Militar realizou o seminário “Diagnóstico e Soluções para o Trânsito de Dourados”, às 19h30, na Câmara. Hoje as atividades começam às 8h, no frigorífico JBS, com uma blitz educativa, realizada pela CCR-MSVia e pela Honda, importantes colaboradores do evento.

Na Praça Antonio João, às 9h00, contando com a colaboração da Agetran, Sest Senat, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Detran-MS, Grand Prix, Sal, Guarda Municipal, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, Polícia Militar e CCR-MSVia, organizada pelo Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina de Oliveira Folador, através de seu coordenador Alex Morais, a atividade “Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência”.

Ao mesmo tempo, outra palestra acontece na Escola Erasmo Braga, com participação dos mesmos parceiros que estarão na praça.