Seleção Brasileira deve enfrentar europeus apenas em 2022

Calendário atrapalha jogos amistosos com seleções mais cotadas no Velho Continente

Rogério Vidmantas

A Seleção Brasileira volta a enfrentar adversários menos cotados na Data Fifa de outubro. Os jogos contra Senegal e Nigéria, em Singapura, dias 10 e 13, apesar de terem sido justificados como “adversários desejados” pela Comissão Técnica, ganhou críticas por mais uma vez o Brasil não ter pela frente grandes seleções européias para medir forças. E, por causa do calendário, amistosos deste porte podem ser possíveis apenas em 2022, às vésperas da Copa do Mundo do Catar.

Antes do acordo com os africanos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tentou acerto para enfrentar Dinamarca e Alemanha, aproveitando folga destas seleções nas Eliminatórias da Eurocopa, mas os convites foram recusados. “Procuramos todas as seleções melhores ranqueadas. Quando não há é porque buscamos e o outro adversário não quer. Alemanha propôs uma data, aceitamos. Propôs outra data, aceitamos. Daí mandou um terceiro dia e então disseram que não queriam mais”, lamentou o técnico Tite.

Nas folgas, a Alemanha enfrenta a Argentina no dia 9 de outubro e a Dinamarca joga contra Luxemburgo no dia 15. As duas datas serviriam para jogos contra o Brasil. “Está muito complicado jogar contra europeus por causa das eliminatórias da Euro, da Nations League. Quando encontramos tem essa situação do adversário querer também jogar com o Brasil. Tentamos também a Dinamarca, mas eles não quiseram. Porque queriam outro tipo de adversário”, explica o cooordenador de seleções, Juninho Paulista.

2020/21

A Seleção termina a temporada em novembro, com amistoso contra a Argentina e, possivelmente, Coréia do Sul. No próximo ano, as Datas Fifa serão quase que totalmente preenchidas por jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, além da Copa América, entre junho e julho. O único mês aberto para amistosos é junho, entre os dias 1º e 9. Nestes dias, seleções europeias que não estejam classificadas para a Eurocopa poderiam ser escolhidas. Em 2021 as Eliminatórias seguem, com as últimas rodadas marcadas para novembro.