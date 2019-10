Seis meses após desmoronamento, Avenida Presidente Vargas é liberada

Obra para reconstruir trecho sobre o Córrego Laranja Doce custou R$ 871 mil liberados pelo governo do Estado

A Avenida Presidente Vargas, principal ligação de Dourados para a MS-156, Itaporã, Maracaju e região de Bonito, já está liberada para o tráfego desde o inicio da manha de ontem, conforme informações da Secretaria Municipal de Obras.

Até o final de semana será feita a sinalização para que os motoristas tenham mais segurança. A avenida ficou interditada por seis meses depois que uma cratera surgiu no asfalto devido ao desmoronamento subterrâneo no aterro sobre o Córrego Laranja Doce. Os recursos para a obra foram liberados pelo Governo do Estado através de convênio no valor de R$ 871 mil.

A obra foi feita pela prefeitura após a Agesul (Agência estadual de Empreendimentos) liberar a aplicação dos R$ 871 mil do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul). Os recursos foram viabilizados através da interlocução direta da Câmara de Vereadores com o vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura Murilo Zauith (DEM).

A obra incluiu reconstrução da macrodrenagem de transposição do Córrego Laranja Doce e reconstrução do trecho onde o pavimento foi danificado. Para sanar o problema, a obra incluiu pelo menos cem 100 aduelas de concreto, implantadas no trecho para a passagem de águas pluviais.

A via sofreu danos após desmoronamento subterrâneo da tubulação construída para escoamento do córrego. Desde que o problema foi constatado, no dia 2 de abril, o trecho em obras ficou interditado e só foi liberado ontem.

A conclusão dos serviços possibilita melhor trafegabilidade para toda a população de Dourados e da região, já que a Presidente Vargas é uma importante via de ligação a outros municípios. No período em que a via esteve interditada, o tráfego foi desviado para a Avenida Hayel Bon Faker.

O presidente da Câmara de Vereadores Alan Guedes (DEM) lembra que se deslocou pelo menos três vezes a Campo Grande para estreitar a parceria com o vice-governador e lembrou que Murilo tratou a questão “como de máxima urgência” para a reconstrução da avenida.