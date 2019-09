São Paulo contrata Fernando Diniz para vaga de Cuca

Fluminense e Fortaleza também demitem seus treinadores após maus resultados

Rogério Vidmantas

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi cruel com os treinadores. Depois das quedas de Cuca no São Paulo e Rogério Ceni no Cruzeiro, os resultados dos jogos de quinta-feira (26) derrubaram mais dois. O Fortaleza-CE foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1 e Zé Ricardo, contratado para substituir Rogério Ceni, foi demitido. No Fluminense, que empatou com o Santos em 1 a 1, Osvaldo de Oliveira não resistiu aos resultados e às discussões internas, particularmente com o meia Ganso, que bateu boca com o técnico ao ser mais uma vez substituído.

Novo técnico

Depois das quedas, as contratações. O São Paulo foi quem agiu mais rápido e anunciou acerto com Fernando Diniz, que comandou o Fluminense no início do Brasileirão. Diniz chega ao Tricolor com o aval dos jogadores, que chegaram a ser consultados pela diretoria sobre a possibilidade da contratação. O novo treinador tem nos últimos trabalhos equipes que conseguem jogar bom futebol, mas que tem dificuldade em conseguir resultados satisfatórios. Agora, terá nas mãos um elenco muito melhor que os anteriores para mudar esse histórico.

Contratado na madrugada, Diniz não perdeu tempo e já se apresentou ao clube e comandou o primeiro treino na manhã desta sexta (27). A estreia tem um grande desafio. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o líder Flamengo, no Maracanã.

Desejos

No Cruzeiro o nome mais forte é o do ex-técnico do Palmeiras, Luis Felipe Scolari, que já passou pela Toca da Raposa com sucesso. No Fluminense, o nome de Cuca, que deixou o São Paulo e chegou a ser cantado pela torcida, é o mais desejado. Já no Fortaleza, como não poderia ser diferente, a primeira opção é tentar o retorno de Rogério Ceni.