Santos reencontra vitória contra o CSA na Vila Belmiro

Peixe segue em terceiro apesar de série de tropeços nos últimos jogos do Brasileirão

Rogério Vidmantas

O Santos reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), após uma série de tropeços que o afastaram das primeiras posições, o Peixe bateu o CSA-AL por 2 a 0, gols de Carlos Sánchez e Eduardo Sasha, diminui para cinco pontos a diferença para o Palmeiras e segue firme no terceiro lugar da tabela, agora com 41 pontos. O time alagoano, com 19, ocupa a 18ª posição.

O jogo

Na Vila Belmiro, Santos e CSA fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções. Apesar de ter maior posse de bola, o Peixe não teve muita objetividade. Tanto é que o gol saiu apenas aos 34 minutos, após Soteldo fazer boa jogada e ser travado. Na sobra, Eduardo Sasha tentou a finalização, e a bola bateu na mão de Naldo. Com o pênalti marcado, Carlos Sánchez cobrou no lado direito do gol para fazer 1 a 0. O Azulão não levou perigo para Everson.

No segundo tempo, o Santos passou a pressionar desde o início e ampliou aos 11 minutos. Após escanteio cobrado, a bola foi desviada primeiro por Lucas Veríssimo e, depois, por Evandro, que deixou Sasha embaixo da trave para completar para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. O CSA até tentou uma reação, no chute fraco de Ricardo Bueno e no quase gol olímpico de Euller, que já não valia por falta de Naldo em Everson. Com a vantagem no marcador, o Peixe foi administrando o resultado até o apito final e garantiu os três pontos em casa.