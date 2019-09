Sanesul investe R$ 241 milhões em obras de saneamento em 4 anos

O governo do Estado, por meio da Sanesul, investiu R$ 241,5 milhões em Dourados no período de 2015 a 2019, beneficiando milhares de famílias com água tratada de qualidade e com a coleta e tratamento de esgoto. Nas obras já concluídas foram investidos cerca de R$ 72,8 milhões.

Atualmente, o município passa por um momento importante, que irá transformar o sistema de saneamento e trará avanços significativos na cobertura de esgotamento sanitário. Estão em execução várias obras que somam mais de R$ 109 milhões.

Entre elas, no Sistema de Esgotamento Sanitário, a construção da ETE Ipê, com capacidade para tratar 100 litros por segundo, 312 km rede coletora de esgoto, 15.600 ligações domiciliares de esgoto, laboratório, linha recalque, estações elevatórias, interceptor e demais obras complementares.

E no Sistema de Abastecimento de Água, tem a perfuração e ativação de poço tubular profundo, construção de dois reservatórios, elevatória de água, novas redes de distribuição e 5.000 ligações domiciliares de água, entre outras obras complementares.

Quanto aos investimentos para as obras que serão executadas, em cronograma já elaborado pela Sanesul (em contratação/licitação ou a licitar), são R$ 58 milhões. Algumas são de ampliação da capacidade da ETE Ipê, ampliação ETE Laranja Doce, mais redes coletora de esgoto e ligações domiciliares, interceptor, elevatórias de esgoto, e demais obras complementares.

Para a Sanesul, os desafios são muitos e diários dentro do setor tão complexo de saneamento. Mas, o principal é a universalização do esgotamento sanitário. A expectativa é que em 2022 a cobertura de esgoto em Dourados chegue aos 91%.

A empresa possui um plano de investimento para cada município operado (são 68 cidades e 60 distritos). Nos últimos quatro anos são mais de R$ 1 bilhão.

Desse valor, R$ 707,8 milhões são recursos próprios da Sanesul, o restante é proveniente do governo federal e outros convênios, integralmente aplicados nos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. A empresa produz (capta, trata e distribui) bilhões de litros de água por mês, possui 13 Estações de Tratamento de Água (ETA), 405 poços e 388 reservatórios.

Nos últimos 40 anos, a Sanesul conseguiu vencer o desafio de fornecer água potável para milhares de sul-mato-grossenses. Para alcançar essa meta, foram anos investindo pesado no setor e realização de obras de grande porte nas cidades.

A empresa buscou profissionais capacitados em construir projetos de captação e distribuição de água, buscou recursos financeiros com o governo Federal, investiu recursos próprios em todas as obras, fechou contratos com empresas, construiu planos de saneamento junto com prefeituras, criou e discutiu planos de investimento com autoridades. Mas, o mais importante, convenceu a população sobre os benefícios do saneamento para a qualidade de vida e saúde pública.

Agora a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul concentra seus esforços para outro grande desafio, talvez o maior até hoje: a Sanesul e o governo de MS querem universalizar a coleta e tratamento de esgoto para seus clientes.

Foto: Divulgação