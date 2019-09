Sampaio Côrrea passa pelo Confiança e decide título da Série C

Tricolor maranhense voltou a vencer o Confiança, agora por 1 a 0, para chegar à final

Rogério Vidmantas

A Série C do Campeonato Brasileiro conheceu neste sábado (21) o primeiro finalista. Em São Luis, o Sampaio Côrrea-MA bateu o Confiança-SE por 1 a 0, gol de Vítor Salvador, e carimbou vaga na disputa pelo título, após ter vencido também na ida, por 2 a 0. Agora, o Sampaio espera o vencedor do confronto entre Juventude e Náutico, que acontecerá neste domingo (22), para saber o adversário em busca do título. No primeiro jogo, o time de Caxias do Sul venceu por 2 a 1 e joga pelo empate. Os quatro semifinalistas estão garantidos na Série B em 2020.

O jogo

Apesar da boa vantagem construída no primeiro jogo, o Sampaio Corrêa foi para o ataque no Castelão. Os donos da casa chegaram primeiro, quando, aos nove minutos, João Victor cruza com perigo, mas o goleiro Jean desvia. No rebote, Esquerdinha pega a sobra e bate para o gol, mas outra boa defesa do goleiro do Confiança. A melhor oportunidade do Dragão aconteceu aos 31, quando Tito recebeu boa bola dentro da área e finalizou, mas viu o chute se perder pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa manteve o ritmo e colocou as duas mãos na classificação aos 23 minutos. Esquerdinha levantou a bola na área com precisão, e o zagueiro Vitor Salvador apareceu livre para mandar para o fundo das redes. Com o resultado a favor e a grande vantagem no placar agregado, o Sampaio Corrêa apenas administrou a partida, esperando o apito final do árbitro.