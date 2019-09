Sampaio Côrrea e Confiança garante acesso à Série B em 2020

Neste domingo, no Recife, Náutico e Paysandu disputam a terceira vaga na semifinal da Série C

Rogério Vidmantas

A Série B do Campeonato Brasileiro ganhou dois novos integrantes para 2020 neste sábado (7). Confiança-SE e Sampaio Corrêa-MA garantiram o acesso ao avançarem para as semifinais da Série C. Depois de vencer a primeira partida, o Dragão arrancou um empate no fim do jogo diante do Ypiranga-RS e conquistou a classificação. Já no Castelão, o Tricolor fez valer o mando de campo, bateu o São José-RS por 3 a 2 e também carimbou a vaga. Os dois classificados da noite vão se enfrentar na próxima fase.

Neste domingo, no Estádio dos Aflitos, às 17h (MS), Náutico-PE e Paysandu-PA se enfrentam por um lugar na semifinal e, consequentemente, na Série B. No jogo de ida, em Belém, empate em 0 a 0, o que faz o vencedor da partida avançar. Nova igualdade e a disputa termina nos pênaltis.

Com o placar agregado apontando 1 a 0 para o Confiança, as equipes fizeram duelo de poucas chances. Mesmo atuando fora de casa, o Dragão ficou mais com a bola e foram os mandantes que optaram pelos contra-ataques. Na marca dos 19 minutos de jogo, a estratégia gaúcha funcionou. Ávila fez ótimo lançamento para Paulinho, que deu um toque um sutil e viu a bola morrer no fundo das redes, fazendo 1 a 0.

Tentando o empate para ficar com a vaga, os visitantes tiveram boas chances com Anderson e Ari Moura, mas André apareceu para salvar o Ypiranga. Até que, já aos 39 do segundo tempo, Vinicius Simon deixou tudo igual para o Confiança. Felipe Lima cobrou escanteio, Renan Gorne fez o desvio e o zagueiro completou para o gol. Empate em 1 a 1 suficiente para colocar os sergipanos na segunda divisão.

Se o jogo de ida terminou com o placar zerado, o segundo e confronto entre Sampaio Corrêa e São José foi de tirar o fôlego. No Castelão, o Tricolor abriu o placar, aos dez minutos de bola rolando. Salatiel foi derrubado dentro da área, o juiz apontou para a marca da cal e, na cobrança da penalidade, Rodrigo Andrade estufou as redes. Com a vantagem, o Sampaio controlou bem o jogo até o intervalo.

Foi no segundo tempo que duelo ganhou em emoção. Aos 16, Tavares fez o cruzamento e Lucão apareceu livre para empurrar para o gol e deixar tudo igual. Só que a resposta tricolor veio rápido e na mesma moeda. Após bola alçada na área, Salatiel fez o desvio certeiro para recolocar os donos da casa na frente, aos 19. O jogo continuou em ritmo alucinante e, no minuto seguinte, a equipe gaúcha empatou a partida mais uma vez. Matheusinho recebeu bom passe de Maradona e não desperdiçou a oportunidade. Aos poucos, os maranhenses voltaram a ter o domínio ações. Já na marca dos 32, Rodrigo Andrade cobrou falta na área e Luiz Eduardo na tentativa de afastar o perigo mandou contra o próprio o gol. Sampaio de novo na frente e vaga na Série B assegurada.