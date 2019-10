Sabrina Sato mostra primeiros dentinhos da filha, Zoe

Sabrina Sato sempre encanta a web com os cliques mais fofos da pequena Zoe. Em seus últimos stories, ela mostrou que a menina está crescendo e os dentinhos já começaram a aparecer. Na selfie sorridente, mãe e filha aqueceram os corações dos fãs, nessa quinta-feira (03).

Na foto, a famosa segura a bebê no colo e toda animada, ela sorri deixando os dentinhos da frente em evidência. “Selfie”, escreveu a apresentadora na imagem do storie. Cheia de orgulho, nesse último final de semana, ela celebrou os 10 meses de vida da filha.

“Eu não lembro mais como era a vida antes de você!”, iniciou Sabrina Sato. “Viva os 10 meses mais felizes! Viva o amor da minha vida!”, celebrou ela, que postou diversas fotos, uma mais encantadora que a outra para registrar a data em sua rede social.

Longe da televisão desde março, quando seu último programa foi ao ar, Sabrina ficará no comando do Domingo Show, na Record. A atração antes, era apresentada por Geraldo Luis, que com a saída de Gottino, tomou a frente no Balanço Geral.

Sabrina Sato e Zoe (Foto: Reprodução/ Instagram)