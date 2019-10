Rotary de Dourados conecta jovens com Ryla focado em liderança e formação

Clube rotário organizou evento que teve palestras com temas variados, prova de conhecimento e stand-up motivacional

Alfredo Barbara Neto

Tendo como tema “Conectados com a realidade”, o Rotary Clube Dourados Água Boa promoveu no dia 28 de setembro o Ryla 2019 com extensa programação voltada para liderança jovem. Foi a nona edição do evento promovido pelo clube e que focou na liderança e na formação dos adolescentes. Saiba o que é Ryla em texto publicado nesta página.

Com palestras com temas bem variadas e de interesse do público alvo, prova de conhecimento e um stand-up motivacional que teve total participação dos adolescentes, o 9º Ryla do Rotary Água Boa registrou a presença de 56 estudantes, 11 palestrantes, 9 convidados e 13 rotarianos do clube. O evento foi realizado no auditório Weimar Torres, da escola estadual Presidente Vargas.

O presidente do Água Boa, Paulo César Nunes da Silva, disse no final da atividade, que os objetivos foram atingidos plenamente. Segundo ele, a programação possibilitou que “os jovens líderes tivessem contato direto com temas relevantes, contribuindo para que eles possam enfrentar os desafios que o mundo lhes reserva”.

Já os professores Jederson Henrique Pedroso Martins e Marcelo Batista Prestes comentaram que o evento promovido pelo Rotary Água Boa serviu também para a boa convivência entre os participantes, além de proporcionar um olhar diferente para o mercado futuro.

Os dois professores e a coordenadora da escola Clarice Bastos Rosa, Valquíria da Silva Theodoro, acompanharam os alunos durante todo o evento. A escola está localizada no Jardim Maracanã, na periferia de Dourados. Segundo eles, os participantes foram selecionados entre as salas do 8 º e 9º ano do ensino fundamental.

AS PALESTRAS

Após a abertura com execução do Hino Nacional, o evento começou com a fala do presidente do Água Boa, Paulo César, que explicou aos adolescentes o que é Ryla.

Em seguida, o vereador Alan Guedes, presidente da Câmara Municipal, falou sobre o tema ‘Protagonismo Jovem’. Logo depois, o diretor do Sicoob, Deladier Rodrigues de Araujo Filho, falou sobre ‘Educação Financeira’.

Antes do intervalo para o coffee break, os estudantes ainda ouviram Pedro Henrique Castro Oviedo, José Luiz Monari e Pedro Antonio Araujo falarem sobre Rotaract.

A segunda parte do Ryla 2019 começou com a médica Fernanda Borges falando sobre ‘Doenças Sexualmente Transmissíveis – o que é isso?’. Em seguida, Antônio Carlos Caetano e Vanessa A. da Silva Caetano falaram sobre ‘A importância da Educação para o futuro’.

A programação foi encerrada com o stand-up motivacional comandado pelo professor Valdir da Costa Pereira (Unigran). Durante cerca de 45 minutos, ele agitou a plateia, movimentando inclusive os rotarianos e patrocinadores.

Logo depois, ainda no clima de euforia, aconteceu a revelação do resultado do teste de conhecimentos gerais que foi aplicado mais cedo. Entre os participantes, houve premiação para os 21 melhores classificados.

Conheça a história do Ryla

O Ryla teve início na Austrália, em 1959, quando jovens da província de Queensland foram selecionados para um encontro com a Princesa Alexandra, prima mais jovem da Rainha Elizabeth II. Os rotarianos de Brisbane, que receberam os participantes, ficaram impressionados com as qualidades demonstradas pelos jovens líderes. Foi então decidido que estes deveriam se reunir uma vez por ano para uma semana de atividades culturais, sociais e educacionais. A atividade se expandiu gradualmente para todos os demais distritos rotários da Austrália e da Nova Zelândia. Em 1971, o conselho diretor do RI adotou a iniciativa como um programa oficial do Rotary International.

Com o passar do tempo, o Ryla se firmou mundialmente como um programa para treinamento de jovens lideres. Sua abreviatura é oriunda da expressão inglesa Rotary Youth Leadership Awards, podendo ser interpretada como Seminário do Rotary para Jovens Líderes ou traduzida como Prêmio Rotary de Liderança para a Juventude.

Em síntese, é um encontro de jovens, promovido pelo Rotary, que congrega líderes de grupos de jovens das mais diversas organizações, estudantes do ensino médio, selecionados em suas escolas ou comunidades para um seminário.

O Ryla dá aos jovens a oportunidade de explorarem tópicos que contribuirão para sua formação e para uma sociedade mais humana e justa. Aos rotarianos, o Ryla dá a chance de ajudar a formar líderes e bons cidadãos e amenizar os efeitos negativos de uma sociedade que não vê nos jovens de hoje os líderes de amanhã.

Fotos: Diário MS

Antonio Carlos e Vanessa (à esquerda) falaram sobre educação Israel Sato, da Cia Informática, premiou estas estudantes com cursos O professor Valdir da Costa Pereira empolgou a plateia com stand-up Pedro Henrique, José Luiz e Pedro Antonio falaram sobre o Rotaract Presidente da Câmara, Alan Guedes falou sobre protagonismo jovem No intervalo e no final do evento, foi servido lanche aos adolescentes Deladier Araújo Filho, do Sicoob, com o presidente do Água Boa