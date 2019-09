Rotarianos do Água Boa fazem teste com óculos simuladores de embriaguez

A falta do uso de segurança lidera a lista de infrações de trânsito em Dourados, seguido do excesso de velocidade, do estacionamento em local irregular e do uso de celular.

Esta informação foi reforçada ontem por Rosana da Silva Moutinho, gestora de educação e segurança de trânsito da agência do Detran em Dourados durante palestra no Rotary Club Água Boa. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito.

Ela esteve na reunião dos rotarianos junto com o gerente da agência do Detran no município, Aparecido Dias Duarte. A explanação teve o propósito de conscientizar os rotarianos a respeito dos cuidados que devem ter motoristas e pedestres.

Rosana Moutinho ressaltou que os adultos devem ter cuidado com o que fazem ao volante diante dos filhos, por exemplo. Segundo ela, se um pai pega o volante após ingerir bebida alcoólica, o filho seguirá o exemplo.

A gestora de educação de trânsito também realizou alguns testes com os rotarianos, utilizando dois óculos simuladores de embriaguez que a agência do Detran de Dourados recebeu na semana passada.

Funciona assim: ao colocar o óculos, a pessoa deve andar entre alguns cones de sinalização. Com um, ela apresenta sintomas de baixo teor de embriaguez e com outro, alto teor.

Pode parecer engraçado, mas é muito sério: ao andar, a pessoa tem a impressão de que está ao volante e acaba cometendo esbarrões nos cones que, na rua, poderia ser qualquer tipo de obstáculo. A frota de veículos regularizados em Dourados está em torno de 200 mil unidades, entre carros, caminhões e motocicletas.

Presidente do Rotary Club Água Boa, o advogado Paulo Cesar Nunes da Silva agradeceu a palestra, lembrando que os cuidados no trânsito devem ser tomados todos os dias.