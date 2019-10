Rogério Ceni retorna ao Fortaleza com vitória sobre o Botafogo

Tricolor não vencia há quatro jogos e se aproximava da zona de rebaixamento do Brasileirão

Rogério Vidmantas

A volta de Rogério Ceni ao comando do Fortaleza-CE não poderia ser melhor. Nesta segunda-feira (30), na reestreia do treinador, o Tricolor de Aço recebeu o Botafogo e venceu por 1 a 0, gol do zagueiro Jackson no segundo tempo. A partida foi uma das três que encerraram a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória em casa fez o Fortaleza saltar para 13ª posição, com 25 pontos, logo atrás do Fogão que, com 27, segue na 12ª colocação.

O jogo

A torcida que foi ao Estádio Castelão viu um primeiro tempo equilibrado. O Botafogo chegou a marcar com Diego Souza, mas o lance foi anulado por impedimento. O Fortaleza fuicou perto de marcar duas vezes, ambas parando na trave. Primeiro com Osvaldo aos 22 e depois, aos 39, com Wellington Paulista. O time carioca, por outro lado, conseguiu ameaçar aos 33, quando Diego Souza bateu para defesa do goleiro.

No segundo tempo, o Fortaleza foi mais incisivo e chegou a marcar logo aos três minutos. André Luís recebeu de Juninho na entrada da área, se livrou da marcação e bateu cruzado. Depois da festa do atacante e da torcida, o lance foi anulado com ajuda do árbitro de vídeo, já que o jogador do Tricolor estava impedido. Aos 15, o gol valeu. Juninho cobrou escanteio fechado, Jackson disputou a bola pelo alto que foi para o gol. A arbitragem, porém, anotou gol contra de Marcelo Benevenuto.

O placar poderia ter sido mudado aos 29, quando André Luís acertou a trave direito de Gatito Fernandez. E depois em jogadas de contra-ataque desperdiçadas pelos atacantes tricolores. No fim, vitória por 1 a 0 e festa pelo retorno de Rogério Ceni.