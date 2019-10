River Plate e Boca Juniores abrem semifinal da Libertadores

Confronto em Buenos Aires repete a tumultuada decisão de 2018 que terminou em Madrid

Rogério Vidmantas

A fase semifinal da Copa Libertadores começa com uma das maiores rivalidades do mundo. Neste terça-feira (1), às 20h30 (MS), em Buenos Aires, River Plate-ARG e Boca Juniores-ARG se enfrentam pela rodada de ida em busca de lugar na decisão do dia 23 de novembro, em Santiago. O adversário sairá do confronto brasileiro entre Grêmio e Flamengo, que jogam o o primeiro jogo em Porto Alegre, nesta quarta.

A arbitragem do clássico argentino será brasileira. Raphael Klaus comanda o jogo, auxiliado por Danilo Manis e Bruno Pires. O colombiano Nicolás Gallo será o responsável pelo VAR. A partida terá transmissão exclusiva pelo SporTV.

O confronto protagonizou a decisão mais tumultuada da competição até hoje. Ano passado, a disputa começou no Monumental de Nuñez, local do jogo desta noite, e após confusão com a torcida local em torno do estádio que apedrejou o ônibus da delegação do Boca, terminou no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid. Desta vez, para evitar os mesmos erros, um forte esquema de segurança foi planejado, com mais de 1.500 agentes e diversas câmeras de reconhecimento facial, além vias fechados próximas ao estádio.

Dúvidas

Em campo, mistério dos dois lados em relação às escalações. Marcelo Gallardo, do River, tem dúvidas no ataque (Pratto ou Borré) e na defesa (Pinola ou Paulo Díaz). O time deve começar com Armani no gol; Montiel, Martínez Quarta, Pinola (Díaz) e Casco; Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz e Nacho Fernández; Borré (Pratto) e Matías Suárez.

No Boca, tudo diferente em relação ao jogo final do ano passado, começando pelo treinador. Gustavo Alfaro não deu muitas pistas sobre qual será o time inicial no Monumental, deixando para a imprensa especular. Vários jogadores estão voltando de lesão, incluindo Ábila e Salvio. A escalação provável deve ser com Andrada; Weigandt, López, Izquierdoz, Mas (Fabra); Capaldo, Marcone, Reynoso (Salvio), Mac Allister; Zárate, Ábila (Villa).