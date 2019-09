Reynaldo Gianecchini surpreende e revela que já ficou com homens

Por RD1

Galã de novela, Reynaldo Gianecchini, que vive o Régis em “A Dona do Pedaço”, abriu o jogo sobre sexualidade e revelou, em entrevista ao suplemento Ela, do jornal O Globo, que com a chegada da idade as coisas começaram a mudar, mas não que isso seja algo ruim.

“Qualquer estereótipo é limitador. Há galãs menosprezados. Encaixei nesse lugar do bonitão bambambã. Mas não sou só isso. Envelhecer está sendo interessante. Olho no espelho e falo ‘caramba, tá mudando, né?’ Tá cheio de vinquinhos mais fortes. O trabalho de ator aparece mais quando passa o frescor da beleza”, disse o ator.

Sobre seu personagem, o famoso contou: “O Régis não é aquele cara supermau. Era um cafajeste, um mau caráter sedutor. Eu me inspiro no Ryan Gosling, que mesmo sendo mau é gostável. Me diverti muito com a Agatha (Moreira) e com a Juliana (Paes). Agora é outro personagem, o Régis quase morreu na grande merda que fez, quando se deu conta que se apaixonou pela mulher que enganou“.

Livre, Gianecchini aproveitou a entrevista para se abrir a respeito da sua sexualidade: “Me cobram muito: ‘quando é que você vai sair do armário?’. Primeiro, quero falar para essas pessoas: antes de você achar tão interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na sua. Talvez ela tenha mais nuances do que você pensa. Querem te encaixar numa gaveta, mas eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe numa gaveta“.

Quando questionado se já se relacionou com homens, o global foi sincero: “Já tive, sim, romances com homens e acho que é esse o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar bandeira de homossexualidade“.

“O desejo para mim não passa pelo gênero e nem pela idade. Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão“, completou ele.

“Minha sexualidade não cabe numa gaveta. Reconheço em mim o homem, a mulher, o hétero, o gay, o bi. Gênero e idade não definem o desejo.”

REYNALDO GIANECCHINI Ator