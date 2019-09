Reinaldo Azambuja é recebido com vaias no aniversário de Rio Brilhante

Da Redação

O governador Reinaldo Azambuja foi recebido ontem com protestos de professores em Rio Brilhante, nesta quinta-feira (26).

Ao participar da programação do 90º aniversário da cidade, o tucano foi recepcionado por servidores descontentes com seu governo na inauguração da Feira do Produtor, obra viabilizada pelo ex-deputado federal Zeca do PT.

Com cartazes e palavras de ordem, os educadores protestaram contra o governo Azambuja, que corta investimentos na educação e principalmente nos salários de professores, policiais e de outras categorias do funcionalismo estadual.

Com buzina, apito, vaias e gritos, os manifestantes conseguiram calar Reinaldo Azambuja, que saiu do local em minutos, sem discursar.

A cidade é administrada por Donato Lopes, também filiado ao PSDB.