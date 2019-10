Régis acabará preso e Maria da Paz se tornará aliada do ex-marido

Mais uma reviravolta! Régis (Reynaldo Gianecchini) será condenado e preso pelos assassinatos de Lucas (Kainan Ferraz) e Jardel (Duio Botta) nos próximos capítulos de “A Dona do Pedaço”.

Maria da Paz (Juliana Paes) acreditará na inocência do ex-marido e começará a desconfiar que Josiane (Agatha Moreira) pode ser a verdadeira responsável pelos crimes que abalaram a novela.

Régis será preso em “A Dona do Pedaço”

Régis desabafará com Maria da Paz antes mesmo de ir para a cadeia e dirá que teme ser acusado por assassinatos que não cometeu. Pouco tempo depois, o ex-pilantra perderá a linha e se endividará ao ter uma recaída no cassino.

Além de ser ameaçado por um agiota, Camilo (Lee Taylor) ficará cada vez mais no pé de Régis e continuará as investigações, coletando depoimentos de Ellen (Rosane Gofman) e Evelina (Níveia Maria), que acusarão o inocente.

A situação vai desandar de vez quando Josiane, intimida a depor, prejudicar o ex-amante e apontá-lo como culpado pelos assassinatos. Depois disso, Régis será preso e colocado em uma cela.

Maria da Paz decidirá visitá-lo e descobrirá o verdadeiro álibi de Régis. Disposta a ajudar, a boleira pedirá o suporte de Amadeu (Marcos Palmeira), que tentará encontrar uma maneira de livrar o antigo rival da prisão.

Régis sofrerá com as condições do lugar, reclamará da cela superlotada e ainda terá que lidar com as investidas de Camilo, que faz de tudo para que ele confesse os assassinatos, mesmo sem sucesso.

Antero (Ary Fontoura) tentará confirmar o álibi de Régis no endereço da massagem, nas não conseguirá contato com ninguém, o que só vai deixar o playboy ainda mais desesperado.

Nessa altura da trama, Maria da Paz começará a desconfiar que Josiane pode estar envolvida com os assassinatos e manterá o olho aberto sobre a filha ao notar que Evelina também tem um pressentimento ruim sobre a vilã.

Até mesmo Leandro (Guilherme Leicam), que fica sabendo da prisão de Régis no mesmo momento que Gladys (Nathalia Timberg), prometerá ajudar no caso e deixará Cássia (Mel Maia) bem agradecida.