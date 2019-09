Radicada em Dourados, Rosana Daza é autora convidada da FliSesc Corumbá

A escritora venezuelana e radicada em Dourados, Rosana Daza, é um das autoras convidadas da FliSesc Corumbá, evento literário que acontece de 12 a 14 de setembro.

Nesta quinta-feira (12), às 19h30, Rosana participa da mesa redonda “Palavras Possíveis”, com Manoel Herzog (SP) e Vitor Mascarenhas, mediada por Wellington Furtado Ramos.

Na sexta-feira (13), às 14 horas, ela ministra a oficina “Poesia em Língua Espanhola”.

Rosana é autora do livro de poemas “Mujer Inmigrante”, publicado pela editora Arrebol Coletivo, fundada em 2013 pelos douradenses Fernanda Ebling e Luciano Serafim. Após o lançamento da obra, a escritora já participou da 35ª Feira do Livro de Brasília, em junho.

Venezuelana, Rosana vive em Dourados há cinco anos e é mestre em Letras pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados, atriz e apaixonada pelas palavras. Após uma seleção de seus poemas, decidiu dar vida ao livro “Mujer Inmigrante”. Todos os poemas existentes no livro estão em língua espanhola, para que todos sentimentos a flor da pele, de Rosana, não fossem perdidos. É um livro que dá voz à mulher latino-americana, principalmente voz às adversidades que todas as mulheres passam quando saem de suas pátrias, reescrevendo-se em um outro lugar, seguindo firmes como mulher, mãe e esposa e não deixar a essência se perder no meio do percurso.

FLISESC

Oficinas, performances, contação de histórias e muito mais na programação da II Festa Literária do Sesc, fazendo da Cidade Branca a Capital Literária de MS durante os três dias de manifestações artísticas e mesas de debate.

“Uma pluralidade de estilos, gêneros e expoentes literários tratando de temas como: preconceito, diversidade, estilos, estética, negritude, fronteira. Tudo isso dentro de um mesmo evento, transbordando poesia e cultura dentro do universo infinito da literatura”, convida a gerente da unidade, Marcelle Saboya.

Neste primeiro dia de atividades, quinta (12), às 17 horas haverá a leitura dramatizada, por alunos da UFMS, de “Mulheres Explícitas”, de Alciene Ribeiro. Às 18 horas tem contação de histórias com Alicce Oliveira, de Mato Grosso. Às 19 horas a Apresentação Musical do grupo OCVC. Em seguida, às 19h30 tem a mesa “Palavras Possíveis”, com Manoel Herzog (SP) E Rosana Daza (MS) e Vitor Mascarenhas, mediada por Wellington Furtado Ramos. A primeira noite se encera com apresentação do Quarteto de Cordas do Moinho Cultural Sul Americano, às 21 horas.

Na sexta-feira, dia 13, a programação começa às 14 horas, quando haverá duas oficinas com os debatedores da noite anterior: Poesia em Língua Espanhola, ministrada por Rosana Daza e Formas Narrativas Clássicas. Tragédia e Comédia na Contemporaneidade – Da Epopéia ao Romance, com Manoel Herzog. 17h tem leitura dramatizada “Mulheres explícitas”, com Alciene Ribeiro.

Às 18 horas tem Contação de Histórias com Alicce Oliveira (MT) e às 19 horas Performance Literária, com Salim Haqzam. Às 19h30 tem a mesa “Construindo Personagens com Palavras e Imagens”, com Hugo Canuto (BA) e Mário Rodrigues (PE), o bate-papo será mediado por José Gilberto Rozisca. A programação de sexta-feira será encerrada com canto e poesia, após a mesa.

No último dia de FliSesc, sábado, 14, haverá às 17h leitura dramatizada “Mulheres Explícitas”, de Alciene Ribeiro, seguido de Contação de Histórias com Jusley Sousa (MS), às 18 horas. Às 19 horas, Performance Literária com Salim Haqzam e às 19h30 acontece a mesa “Do Risco ao Escrito”, com Pedro Gabriel (RJ) e Clarice Freire (PE), com mediação de Lívia Gaertner. No encerramento da Festa Literária do Sesc Corumbá, haverá apresentação de Paula Mihran e Banda.

SERVIÇO

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms