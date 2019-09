Queimadas também crescem na savana e na tundra, mas fogo na Amazônia é mais grave

Especialistas analisam impacto das queimadas em Angola, na República Democrática do Congo (RDC), na Rússia e no Brasil e listam quatro pontos para explicar porque o fogo causado por ação humana na Amazônia tem maior impacto global.

Por Patrícia Figueiredo (G1)

O aumento nos focos de incêndio neste ano nos maiores biomas do mundo chamou a atenção da comunidade internacional. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), compilados com o auxílio de sistemas da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), apontam que há três biomas que foram particularmente afetados pelas queimadas em agosto de 2019: a tundra, vegetação baixa que ocorre em diversas regiões da Rússia; a savana, que recobre boa parte da Angola, da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia; e a floresta amazônica, atingida pelos incêndios no Brasil e na Bolívia.

De acordo com especialistas ouvidos pelo G1, o impacto das queimadas provocadas pela ação humana na Amazônia é mais grave do que o registrado nas demais áreas por causa de, ao menos, quatro pontos principais: maior perda de biodiversidade, maior emissão de carbono, dificuldade na recuperação da flora e alteração no regime de chuvas no mundo.

Os dados do Inpe/Nasa apontam que a alta das queimadas na Amazônia em agosto levou o Brasil a subir duas posições na lista de países com mais focos no planeta em relação ao mesmo mês de 2018. Quando comparada a série histórica para o mês de agosto, nos quatro anos anteriores o Brasil estava em terceiro na lista de países com mais focos. A última vez que o país apareceu em segundo lugar foi em 2014.

Nos últimos dez anos, o Brasil figurou em terceiro por seis vezes. O país ficou em primeiro na lista apenas duas vezes, em 2012 e em 2010, anos nos quais as queimadas no Brasil ficaram acima da média histórica para o mês.

EVOLUÇÃO E ÁREA

Considerado o período de janeiro a agosto deste ano, o Brasil foi o terceiro país com mais focos de queimadas registrados, atrás da Angola e da República Democrática do Congo (RDC). Trata-se da mesma posição que o país mantinha em 2018, mas com número de focos 71% maior, contra um aumento de 17% em Angola e de 14% na RDC na mesma comparação.

Em relação à área, no entanto, os países africanos líderes têm índices de focos ativos por quilômetro quadrado superiores ao do Brasil. Enquanto Angola registrou 0,04 alertas/km² em agosto de 2019, o Brasil teve 0,0061 alertas/km² no mesmo mês.

Além dos países do centro-sul do continente africano, também houve grande quantidade de incêndios na Rússia e em países vizinhos ao Brasil, como Bolívia, Argentina e Paraguai.

IMPACTO AMBIENTAL

De acordo com especialistas ouvidos pelo G1, os incêndios na Amazônia causam prejuízos ambientais mais graves do que os verificados em países com outros biomas. Os principais motivos são:

Maior perda de biodiversidade: a floresta amazônica é o maior bioma do mundo e abriga a diversidade mais rica do planeta, segundo o ICMBio.

a floresta amazônica é o maior bioma do mundo e abriga a diversidade mais rica do planeta, segundo o ICMBio. Maior perda de matéria vegetal: por ser mais densa, a floresta tropical perde mais biomassa na queima.

por ser mais densa, a floresta tropical perde mais biomassa na queima. Maior emissão de carbono por hectare: por queimar mais biomassa, há maior emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

por queimar mais biomassa, há maior emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Maior dificuldade de recuperação da cobertura vegetal: o bioma amazônico é úmido e as espécies são pouco ou nada resistentes ao fogo.

o bioma amazônico é úmido e as espécies são pouco ou nada resistentes ao fogo. Maior risco de afetar ciclos de chuva: a umidade produzida pela floresta produz chuvas no Brasil, Paraguai e Argentina.

NASA: AMAZÔNIA X ÁFRICA

Apesar de serem mais numerosos, os focos de incêndio em Angola, país que em agosto teve o maior número de alertas, não são anormais para o período.

De acordo com a Nasa, os incêndios em Angola não estão fora do comum até o momento. Segundo a agência, savanas e pastos são queimados em agosto neste país africano e em países vizinhos por pequenos produtores rurais durante esta época do ano.

“Os baixos índices de radiação nos focos de Angola mostram que esses incêndios são, em sua maioria, pequenas queimadas agrícolas, e não grandes incêndios florestais”, disse à Nasa o cientista Charles Ichoku, que pesquisa clima e incêndios na Howard University (EUA).

Por outro lado, a Nasa alertou que os incêndios na Amazônia estão acima do normal. Em entrevista à TV Globo, o cientista Douglas Morton disse que “a concentração de queimadas no estado do Amazonas, por exemplo, é a maior do que vimos nos últimos anos.” Morton é chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas da Nasa.

Este especialista – que estuda a Amazônia há quase 20 anos – sinalizou que o desmatamento voltou a patamares do início da década de 2000. Segundo o representante da Nasa, as imagens de satélite mostraram padrões muito semelhantes aos registrados entre 2001 e 2003.

“Temos grandes queimadas, queimadas com energia suficiente para gerar coluna de fumaça, que passa pelas distâncias como o estado do Acre e o sul do país”, apontou o norte-americano.

BIODIVERSIDADE

Em termos de biodiversidade, o fogo na Amazônia também é mais prejudicial do que o fogo nas savanas africanas.

Como a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia é também o bioma mais biodiverso do planeta, abrigando uma em cada dez espécies conhecidas.

“A Amazônia é a região com maior biodiversidade, o maior número de espécies do planeta se encontra na Amazônia. Então, nós teríamos uma enorme perda de biodiversidade [com as queimadas]”, explica Carlos Nobre.

O geógrafo José Carlos Ugeda, professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), avalia que as queimadas podem, a longo prazo, destruir a “vida” do solo amazônico.