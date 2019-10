Que coincidência: Pepa e Cirilo faltam à sessão da Câmara de Dourados

De Olho – 1/10

Homenagem na AL

A Assembleia Legislativa realiza hoje sessão solene para homenagear personalidades do Estado. Serão entregues Títulos de Cidadão Sul-mato-grossense para mais de 40 pessoas indicadas pelos deputados estaduais. O evento acontecerá a partir das 19 horas, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Dia do vendedor

Hoje é comemorado o Dia do Vendedor, data que faz homenagem aos profissionais que trabalham realizando a venda de produtos e/ou conceitos e ideias para o consumidor. Os vendedores são fundamentais para o bom funcionamento do comércio. Esta é considerada uma das mais antigas profissões do mundo. No Brasil, também existiram os vendedores que iam pelo interior, de cidade em cidade, os “caixeiros-viajantes”. Porém, ao longo dos anos, esta prática diminuiu e se desenvolveu ao mesmo ritmo que a industrialização.

Vice

O vice-prefeito de Dourados, Marisvaldo Zeuli (Cidadania), participou ontem de manhã da reunião de pré-pauta dos vereadores. Ele comentou que os nobres edis têm conhecimento de que está afastado da administração municipal “por não concordar com o modelo de gestão”.

…

Vice, ainda

E acrescentou: “Mas, como cidadão, estou dando a minha contribuição”. Marisvaldo ajudou a viabilizar a doação de duas áreas para empresas dentro do programa de desenvolvimento do município.

…

Saúde

Coordenadores dos postos de saúde de Dourados foram reunidos ontem de manhã no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal). Foram lá para ouvir alguns diretores da secretaria municipal de Saúde.

…

Mais saúde

O pessoal acabou ouvindo o que já sabia. E o grupo ainda foi surpreendido com uma medida que está para ser implantada: o fechamento de ‘três ou quatro’ unidades.

….

Saúde, ainda

A reunião começou com muitas reclamações, principalmente sobre a falta de estrutura para trabalhar e, claro, a falta de médicos para o atendimento às pessoas.

…

Saúde, fechamento

Conforme passarinho piou, a secretaria de Saúde está se preparando para por em prática um plano inimaginável: fechar alguns postos e, ao mesmo tempo, manter os que sobreviverem abertos até 22 horas.

….

Saúde, não sabe

Nem bem terminou a reunião, pequeno grupinho formado por coordenadores de unidades de saúde conseguiu chegar até a prefeita Délia Razuk (PTB) para falar sobre o caso. Diz que a prefeita alegou não ter conhecimento de tal decisão.

…

Saúde, MP

Por sua vez, outro grupo procurou o Ministério Público para relatar o que foi dito e ouvido na tal reunião. Que coisa, hein!

…

Empregos

De cada 10 empregos gerados no país em agosto, oito foram nos pequenos negócios. Esse é o dado revelado em análise feita pelo Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

…

Empregos, ainda

Em Mato Grosso do Sul, das 1.152 vagas de trabalho formais criadas no mês passado, as micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis por 1.042, o que corresponde a 90% do total.

…

Mais empregos

O setor de Serviços continua liderando a geração de empregos no país, resultado também verificado em MS. No estado, o setor foi responsável por 571 vagas em agosto.

…

Falta

Até o fechamento deste texto, por volta das 19h15 de ontem, os nobres vereadores Pedro Pepa (DEM) e Cirilo Ramão (MDB) não tinham aparecido para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Dourados.

…

Falta, ainda

Ou seja, os dois fizeram todo escarcéu para voltar ao mandato e, quando conseguiram seu intento, simplesmente deixam de cumprir com a obrigação de participar das sessões ordinárias. Que barbaridade!

…

Mais falta

Como todo mundo sabe, Cirilo e Pepa estão temerosos em ficar pertinho um do outro e, eventualmente, cometerem alguma infração que poderá até mesmo colocá-los de novo na cadeia.

…

Falta, benefícios

Por essas e por outras é que a legislação brasileira precisa urgentemente modificar os benefícios que oferece aos políticos. Esse caso de Pepa e Cirilo, por exemplo, é desmoralizante.

…

Falta, fortuna

Os dois provavelmente consumiram ‘verdadeira fortuna’ para conseguir voltar ao cargo, já estão recebendo salário desde o dia que assinaram a convocação para reassumir o mandato e, agora, simplesmente não aparecem para trabalhar.

….

Falta, justificativa

‘De Olho’ não conseguiu saber, ainda ontem à noite, se Pepa e Cirilo encaminharam alguma justificativa oficial para o não comparecimento à sessão ordinária. Mas é no mínimo estranha a ausência nos dois, não é mesmo!

…

Falta, cadeira

De qualquer maneira, quando faltam à sessão, os vereadores estão deixando de cumprir sua obrigação de trabalho e, acima de tudo, não estão respeitando os votos que receberam nas urnas, deixando as cadeiras vazias no plenário. É realmente uma vergonha!

…