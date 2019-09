PTB recebe ex-senador Delcídio do Amaral e prevê o fortalecimento no Estado

Deputado Neno Razuk passa o comando da legenda ao novo filiado e diz que partido terá papel relevante na política estadual

À frente do PTB-MS desde o início do ano, o deputado estadual Neno Razuk recebe a filiação do ex-senador Delcídio do Amaral ao partido como “comprovação de que nosso trabalho de fortalecimento está no caminho certo e que o PTB terá mesmo papel relevante na política estadual daqui para frente”. Ao passar o comando do partido ao ex-senador, Neno reconheceu que ele tem densidade capaz de levar o PTB adiante, “como todos nós desejamos e vamos continuar desempenhando daqui para frente”.

Ele recebeu o ex-senador no sábado (21), no Encontro Regional do PTB, realizado na Câmara Municipal de Campo Grande. O evento contou a participação do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, das lideranças e militância, além de ter sido cenário para consolidar a filiação da prefeita de Dourados, Délia Razuk.

“Tivemos meses de trabalho muito intensos para reconstruir o nosso PTB em Mato Grosso do Sul. Assumimos o partido em um cenário de adversidades e hoje comemoramos a vinda de grandes nomes para o PTB, que com certeza vão contribuir para o projeto de fortalecimento do partido. Assim, acredito que cumprimos o que nos propomos e tenho a certeza de que PTB em Mato Grosso do Sul estará em boas mãos”, declarou Neno Razuk.

Para o ex-senador, Delcídio do Amaral, é notório o empenho de Neno Razuk no projeto de reconstrução do PTB. “Todos sabem que ele pegou o partido em uma situação delicada e retomou as ações que culminaram na minha vinda e agora a presidência do partido. Vamos trabalhar juntos, andar por todo este Estado e teremos um partido forte para as eleições”, disse.

Esta também é a expectativa do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, que enalteceu a dedicação de Neno Razuk nesse processo de reconstrução. “Com energia, humildade e determinação, ele disse que tocaria o partido. Eu logo pensei que esse garoto tem futuro e vai longe. A prova da competência dele foi a vinda do Delcídio. Neno nunca faltou ao PTB, ele confia no partido e hoje tivemos a filiação também da prefeita de Dourados, Délia Razuk”, declarou.

O Encontro Regional do PTB atraiu a presença de toda a militância, do presidente da Fundação Ivete Vargas, Ivan Louzada, além de políticos como o ex-governador André Puccinelli e vereadores de Campo Grande e de municípios do interior do Estado.

FILIAÇÕES

Durante o Encontro Regional, Neno Razuk também anunciou a filiação da prefeita de Dourados, Délia Razuk, assim, o PTB passa a ter dois prefeitos; quatro vice-prefeitos e 44 vereadores. “Aos poucos vamos aumentar a nossa representatividade em prol da boa política”, disse Neno Razuk.

“A ida para o PTB foi uma decisão tomada em conjunto com nossos companheiros, viemos para somar e contribuir com o partido”, declarou Délia Razuk. A prefeita da segunda maior cidade do Estado também foi vereadora em 2008, sendo a mais votada; em setembro de 2010 foi eleita para presidir a Câmara Municipal e, no mesmo ano, por designação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, passou à prefeita interina, ficando no cargo até fevereiro de 2012. Ainda em 2012, ela foi eleita vereadora e obteve, novamente, o maior número de votos. Em 2016 ela foi eleita prefeita.

(Foto: Divulgação/Miguel Palácios)