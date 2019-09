Proprietários cercados por índios denunciam milícia armada em sítios

Segundo à Polícia Civil, os irmãos Silvio Benites e Mateus Benites andam armados com espingardas e ameaçam sitiantes

Proprietários de sítios localizados próximos à Avenida Guaicurus, região oeste do município de Dourados, denunciam que índios que cercam as áreas com seguidas ameaças de invasão estão armados.

Segundo a denúncia registrada na Polícia Civil, pelo menos dois índios, os irmãos Silvio Benites e Mateus Benites, foram flagrados pelos moradores com espingardas.

Em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o proprietário Giovanni Jolando Marques afirma ter sofrido ameaças de morte por parte dos irmãos, que dispararam tiros por cima da casa. O clima é tenso no local desde o ano passado.

Na semana passada, os índios denunciaram que um deles teria sido ferido a tiro por seguranças dos sitiantes. Vindos de outras regiões de Mato Grosso do Sul, os índios ameaçam invadir as terras.

Os proprietários afirmam que vivem momentos de terror, com medo de serem expulsos de casa pelos índios. São pelo menos 30 sítios ameaçados de ocupação.

Os proprietários afirmam terem títulos das terras e que as áreas nunca foram objeto de estudo como possível território indígena.