Projeto dos canudinhos continua empacado na Câmara de Dourados

Coluna De Olho – 4/10/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Carninha

Leitora da coluna enviou foto ontem à tarde mostrando uma viatura policial sendo usada para o transporte de carne. A viatura estava parada na calçada, em frente a um supermercado, na Vila Industrial. A porta (tampa) traseira estava levantada e por aí era retirada a carne, provavelmente de boi.

…

Dia dos Animais

Hoje é celebrado o Dia Mundial dos Animais, data que reforça a importância que os animais têm na vida dos seres humanos e do planeta, ressaltando o respeito e o compromisso que todos os seres humanos devem ter com o meio ambiente. Esse dia é amplamente comemorado pela Igreja Católica. Em muitas paróquias são rezadas missas, nas quais os donos podem levar seus animais para uma bênção especial. Hoje também é o dia do nascimento de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, e santo protetor dos animais.

…

Canudinhos

Deputados estaduais aprovaram anteontem, em primeira votação, projeto que proíbe o fornecimento gratuito de copos, pratos, talheres e objetos similares de plástico no comércio de todo do Estado. O projeto é de autoria do deputado Neno Razuk (PTB).

…

Canudinhos, ainda

Vale lembrar que há cerca de 3 meses, a maioria dos deputados estaduais aprovou outro projeto do mesmo segmento, aquele que proíbe a entrega de canudos de plástico aos consumidores. Os famosos canudinhos estão sendo proibidos pelo país afora, em nome da preservação ambiental.

….

Mais canudinhos

É preciso deixar claro que, conforme o projeto, a proibição vale apenas para a distribuição. Ou seja, a fabricação e/ou comercialização de produtos de plástico (como pratos, copos e talheres) continua permitida.

…

Sem canudinhos

Projeto no mesmo sentido foi apresentado por Mariniza Misoguchi (PSB) enquanto ocupava cadeira na Câmara Municipal de Dourados. Atualmente, ela voltou à condição de suplente, já que a justiça determinou que o titular Pedro Pepa (DEM) fosse reempossado.

…

Sem canudinhos mesmo

Lamentavelmente, o projeto da hoje suplente continua parado em alguma gaveta da Câmara e sequer chegou a ser colocado em discussão em pré-pauta, por exemplo. Assim, Dourados perde mais uma oportunidade de seguir o que de bom anda sendo feito pelo Brasil.

…

Canudinhos, cidades

Veja, por exemplo, algumas cidades brasileiras onde o canudinho de plástico já está proibido: Corumbá (MS), Londrina (PR), Uberaba (MG), Rondonópolis (MT), as praianas Ilha Bela e Caraguatatuba (ambas em São Paulo), Camboriú (SC), além das capitais São Paulo (SP), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília.

…

Vereança

A Band está exibindo esta semana, no seu principal telejornal, a série “Vereadores para quê?”, em reportagem de Juliano Dip. O Brasil tem 5570 municípios, cada um com sua própria Câmara Municipal. Em todas elas, por menor que seja, conta com no mínimo nove vereadores. Ao todo são 55 mil vereadores pelo país.

…

Vereança, ainda

A reportagem do Jornal da Band faz um raio X do mundo dos vereadores brasileiros e responde perguntas como “Quanto ganham?”, “O que fazem?”, “Quais projetos apresentam?”. A série termina hoje no Jornal da Band, às 18h20, mas todos os episódios podem ser vistos no site da emissora.

…

Mais vereança

A reportagem está exibindo, por exemplo, casos de vereadores investigados por irregularidades no Paraná e em Minas Gerais, a pouca qualidade dos projetos apresentados e o baixo comparecimentos dos edis em diversas Câmaras Municipais.

…

Sem vereança

Essa série poderia muito bem ter gravado alguns casos em Dourados, né? Na Câmara local tem o caso curioso de dois vereadores, Pedro Pepa e Cirilo Ramão (MDB), que foram reintegrados ao cargo após serem presos, mas que não comparecem às sessões porque não sabem de podem ficar um pertinho do outro. Que barbaridade!

…

Verba

O ex-senador Delcídio do Amaral, agora presidente estadual do PTB, foi amplamente defendido na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM), após críticas feitas pelo colega Capitão Contar (PSL).

…

Verba, ainda

O tema girava em torno de uma possível homenagem a Delcídio, que foi grande conquistador de verba pública federal para investimentos em MS. Barbosinha reforçou o trabalho do ex-senador.

….

Verba mesmo

Sempre polido, Delcídio telefonou para Barbosinha, agradecendo por sua fala na tribuna da AL. Durante a conversa, ele se referiu ao deputado como “meu prefeito”. Chic, hein!

…

PTB x DEM

Passarinho que entende de política e que voou por Campo Grande esta semana, piou que o deputado José Teixeira não pretende deixar o Democratas e que as conversações com o PTB servem apenas para ‘fazer pressão’ nos colegas de partido.

…

DEM x PTB

Segundo a ave, que tem penugem de cor laranja, diante de tantos ‘caciques’ existentes no DEM atualmente, Teixeira estaria apenas tentando se firmar como liderança maior e, assim, ser o grande influenciador nas decisões relacionadas à eleição municipal do ano que vem. Vixi!

