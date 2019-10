Projeto “Cuidando de Quem Cuida” é desenvolvido pelo Creas de Itaporã

O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), ligado à Gerência de Ação Social da prefeitura de Itaporã, realizou na sede do Rotary Club, o primeiro encontro com os participantes do projeto “Cuidando de Quem Cuida”, que envolve os familiares dos atendidos pelo Centro.

A proposta é criar um espaço de escuta, expressão dos sentimentos, favorecendo o compartilhamento de vivências e o oferecimento de suporte e orientação sobre questões que envolvem os familiares dos atendidos pelo Creas de Itaporã.

O “Cuidando de Quem Cuida” recebeu o apoio do Rotary Clube e Casa da Amizade, que cedeu o espaço para a realização dos encontros do Projeto, que serão acontecerão às últimas quintas-feiras de cada mês.

Segundo a gerente de Ação Social, Tânia Mara Carlos Custódio, os encontros serão coordenados pela equipe técnica do Creas, composta de assistente social, pedagoga e psicóloga, tendo o auxílio e a parceria de outros profissionais.

Este primeiro encontro teve como convidado o fisioterapeuta do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), Marcos Aésio Piancó, que fez orientações sobre a importância do exercício físico. Houve também a participação do Artista plástico e educador Diego Campos, que emocionou os participantes com uma apresentação musical.

“Valorizar o povo itaporanense, na busca de melhor qualidade de vida, sempre foi objetivo da nossa administração”, disse o prefeito Marcos Pacco.

Foto: Divulgação