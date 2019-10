Programa “Cult”, da TVE Cultura MS, destaca cenário artístico do Estado

Programa terá edições diárias e resumo do que mais interessante foi divulgado ao longo da semana, com entrevistas e informações sobre a cena cultural do Estado, Brasil e no exterior

Humberto Marques

Portal Educativa

Os telespectadores da TVE Cultura MS já podem contar com uma nova fonte de notícias sobre o cenário artístico e cultural sul-mato-grossense. Desde setembro, o programa “Cult” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h45, trazendo informações e novidades sobre artes, cultura e lazer, com um formato diferenciado e totalmente dedicado a estes assuntos. Em Dourados, a emissora pode ser sintonizada no canal 13.1.

“Pretendemos fazer mais do que um jornal sobre cultura, mas expandir suas diferentes manifestações por meio de entrevistas e abordagens comandadas por pessoas que têm vivência e conhecimento de cada tema diário”, afirmou Carlos Diehl, diretor do “Cult”, ao explicar também a preocupação em dar visibilidade aos artistas e eventos locais, abrindo um novo meio de contato entre o público e os agentes da cultura estadual.

Ana Rita Moraes e Claudinei Pecois são os produtores-executivos da atração, que terá edições diárias de 15 minutos, com horários alternativos às segundas, quartas, quintas e sextas, às 19h45; e de meia hora aos sábados, às 21h30, e nos domingos, às 19h30, com um resumo do que foi destaque do “Cult” durante a semana. O programa pode ser acompanhado também pelo Portal da Educativa.

Diretor-presidente da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul), Bosco Martins reforçou a importância do programa para a produção televisiva do Estado como uma ruptura do padrão daquilo que vem sendo exibido, seguindo princípios como inovação e otimização dos recursos da TVE Cultura MS a fim de oferecer um produto diferenciado.

“Com o Cult, saímos do lugar-comum e desconstruiremos alguns conceitos de programação. Inovar na TV é difícil, mas não impossível. Neste caso, levaremos ao ar um programa focado nas artes e na cultura, em um horário comumente dominado pelo noticiário padrão. Vamos oferecer uma alternativa que vai, também, movimentar nossa cena cultural, criando uma opção diversificada na televisão”, explicou Bosco.

TEMA DO DIA

Temático, o “Cult” aborda em cada dia da semana um aspecto diferente das artes locais. Às segundas-feiras, Elza Recalde traz informações focadas nas políticas culturais e formas de difusão da produção local, além de informações sobre os bastidores da TVE Cultura MS e da Educativa 104.7 FM, com entrevistas e prévias da programação.

Nas terças, a Literatura e outras narrativas serão tema de abordagens por Genival Mota e Daniel Rockenbach, que prometem discutir do clássico ao contemporâneo, além de falar das novidades do mercado literário local, nacional e internacional, inclusive com entrevistas com autores.

Lu Bigatão e Eliane Costa conduzem, às quartas-feiras, entrevistas com produtores culturais, diretores de teatro e do audiovisual e músicos, bem como todos os outros agentes que fazem a arte e a cultura de Mato Grosso do Sul acontecer.

As estreias da semana nas salas de cinema são tema da apresentação de Clayton Sales – apresentador do “O Assunto É Cinema”, da Educativa 104.7 FM –, que também reserva espaço no “Cult” para falar de clássicos e grandes nomes da sétima arte, além, é claro, das produções regionais, com entrevistas e agenda de mostras na Capital e no interior.

Nas sextas-feiras, Giovanna Prado comanda uma agenda cultural completa, com tudo o que estiver acontecendo de interessante em Campo Grande e no interior, como eventos e shows, para manter o fim de semana dos sul-mato-grossenses movimentado.

O programa também é uma celebração do próprio sistema público de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul: em 2019, a Educativa 104.7 FM completa 25 anos, enquanto a TVE Cultura MS está em seu 35º ano de vida.

O “Cult” promete destacar atrações das duas emissoras ao longo de suas exibições, confirmando-se como uma terceira atração loca e diária na emissora – que já exibe o “Panorama MS” às 10h, com debates sobre temas relevantes para a sociedade, e o “Giro do Esporte”, com o melhor do desporto local e nacional.