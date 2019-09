Procuradores protestam contra indicação de Augusto Aras à PGR

Atos em Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul, Tocantis e Pernambuco criticam a escolha de um nome que não fazia parte da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

Por G1

Procuradores de Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul, Tocantis, Pernambuco e do Distrito Federal protestaram nesta segunda-feira (9) contra a indicação de Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de procurador-geral da República (PGR).

Aras não fazia parte da lista tríplice de nomes sugeridos pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Bolsonaro não é obrigado a escolher alguém da lista, mas a eleição da ANPR era respeitada desde 2003.

Após o anúncio da indicação no novo procurador, a associação divulgou nota na qual classificou a escolha como “retrocesso democrático e institucional”. “O indicado não foi submetido a debates públicos, não apresentou propostas à vista da sociedade e da própria carreira”, diz trecho da nota.

Na semana passada, o presidente da República afirmou querer um procurador-geral “alinhado” com as “bandeiras” do governo, que foi comparado a um jogo de xadrez: ele, Bolsonaro, seria o “rei”, e o procurador-geral, a “dama”.

O mandato da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, termina em 17 de setembro. Mas, para assumir o cargo, Aras ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

Ato no Distrito Federal

Em ato realizado na sede da Procuradoria da República no Distrito Federal, o primeiro colocado na lista tríplice da ANPR, o subprocurador-geral Mário Bonsaglia, ressaltou a independência do órgão e criticou a escolha de um nome que não participou da eleição interna da categoria: “Na última quinta-feira foi um dia de melancolia para o MPF, um dia de perplexidade ao vermos nossa lista tríplice desconsiderada”.

Bonsaglia disse que não se pode aceitar a ideia de que o MP seja vinculado a algum poder da República. “A Constituição prevê um Ministério Público independente, autônomo, e não a serviço do Poder Executivo. Preocupa essa noção, essa visão, de que o PGR precisaria ter um programa alinhado ao governo. Esse é o ponto que merece nossa reflexão, nossa atenção e total precaução”, declarou.

Segunda colocada na lista, Luiza Frischeisen afirmou que o MPF não pode se calar “diante da possibilidade dessa independência não ser respeitada”. “Jamais aceitaremos um PGR que seja identificado com o Executivo. É por isso que a Constituição nos trouxe essa independência.”

Preterido por Michel Temer em 2017, o subprocurador-geral Nicolao Dino, primeiro colocado da lista naquele ano, afirmou que o protesto dos procuradores é um ato em favor da democracia.

“Estamos aqui reunidos em defesa da democracia. Estamos aqui reunidos a favor da independência do MPF. Em torno de uma bandeira que foi brandida nos idos de 1998, quando pela vez primeira a ANPR supriu uma lacuna constitucional e ousou realizar a primeira consulta para a formação de uma lista destinada a indicar o procurador ou procuradora-geral da República”, afirmou Dino.

Para o presidente da ANPR, Fábio George, o ato não se dirige contra ninguém, “mas a favor da defesa da independência e da autonomia de nossa instituição”. “É impossível que alguém que queira exercer essa função participe apenas de debates em gabinetes fechados. Essa transparência externa é fundamental.”

Ato em Sergipe

Vestidos de preto, oito procuradores protestaram pacificamente por cerca de duas horas pedindo a independência do Ministério Público Federal (MPF).

Logo após a indicação de Augusto Aras, o eleito procurador-chefe do MPF em Sergipe e o seu sub, Ramiro Rockenback e Flávio Pereira de Matias, respectivamente, enviaram um ofício a Raquel Dodge, desistindo de assumir cargos de comando do órgão.

Ato em Rondônia

Dez membros do MPF e do Ministério Público do Trabalho (MPT) se reuniram na sede da Procuradoria Regional da República em Rondônia, nesta manhã.

O chefe da PR-RO, procurador Daniel Azevedo Lôbo, afirmou que a intenção do movimento era enviar uma mensagem ao Senado e ao indicado sobre a busca do MP pela independência em relação aos governos.

“O MPF vê [a indicação] com preocupação diante do discurso de possível interferência à independência funcional. Nosso interesse é garantir que cada procurador da República possa atuar com independência para o enfrentamento de diversas questões problemáticas relacionadas ao meio ambiente, combate da corrupção, e tudo isso demanda uma atuação livre do procurador para agir em defesa da Constituição e das leis brasileiras”, disse Lôbo.

Procuradores se revezam nas falas contra a indicação de Augusto Aras e em defesa da independência funcional do Ministério Público.

Ato no Rio

Procuradores do MPF no Rio se reuniram nesta manhã e exibiram uma faixa em defesa da lista tríplice.

Ato no Amazonas

Membros do MPF reuniram-se por cerca de cinco minutos em frente à sede do órgão no estado, na Zona Centro-Sul de Manaus. Procuradores e servidores vestiram preto e, no fim do protesto, bateram palmas.

Ato no Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, a manifestação aconteceu na sede da Procuradoria da República, que fica no bairro Praia de Belas, área central da Capital.

Segundo um dos diretores da ANPR Carlos Augusto Cazarré, o objetivo da manifestação é “firmar o compromisso dos procuradores da República na defesa do processo de escolha através da lista tríplice”.

Ato no Tocantins

A manifestação em Palmas foi em frente a sede do MPF, na quadra 104 Norte. Segundo o procurador da República Paulo Marques, a decisão de Bolsonaro foi um retrocesso. “Eu posso dizer que o desrespeito a lista tríplice é o maior retrocesso do MPF em 20 anos. A lista tríplice, ela não visa resguardar interesses de uma classe, de um grupo de procuradores. Ela visa, muito pelo contrário, empoderar a sociedade brasileira”.

Ato em Pernambuco

Em Pernambuco, a mobilização dos integrantes do MPF aconteceu no Recife e teve organização da ANPR, responsável pela indicação dos nomes que compõem a lista tríplice.

Os integrantes do MPF exibiram uma faixa com a frase “Lista tríplice para PGR é a independência do MPF levada a sério”. Eles leram uma carta, falando sobre a importância do Ministério Público para a democracia.