Procon de Dourados ajuda consumidor a negociar dívidas

Desde segunda-feira (2), o Procon de Dourados está realizando campanha “Saindo do Sufoco”, de negociação de débitos para consumidores que desejam regularizar suas situações junto a credores. Até segue até a próxima terça (10) e faz parte da programação alusiva ao mês de aniversário do CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Até o dia 10, exceto o fim de semana, no horário de atendimento do Procon (7h30 a 13h30), o consumidor que queira negociar dívidas poderá procurar o órgão, onde os atendentes intermediarão a negociação por meio de contatos via telefone com as empresas, que estão com descontos especiais também para o período.

“Qualquer pessoa que contraiu uma dívida e queira renegociar poderá ser beneficiada pela campanha”, explica o diretor administrativo do Procon de Dourados, Antônio Marcos Marques.

“Estamos satisfeitos com a repercussão da campanha e procura pelos consumidores e interesse dos fornecedores em participar desta ação, que tem sido satisfatória para ambas as partes”, completa o diretor, citando o exemplo de uma pessoa que devia R$ 14 mil em cartão de crédito e, com a negociação, a dívida foi reduzida a R$ 700 e ainda com opção de parcelamento.

Além de empresas operadoras de cartão de crédito, participam da campanha, agências bancárias, concessionárias dos serviços de água e de energia elétrica, operadoras de telefonia, além de várias lojas do comércio de Dourados.

MUTIRÃO

Já no dia 11 de setembro, data em que se comemora o aniversário do CDC, haverá um mutirão da campanha Saindo do Sufoco. Será no horário das 8h às 16h, na Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados). Neste dia, o consumidor poderá negociar seu débito diretamente com os representantes das empresas.