“Primeiros cuidados com o bebê” foi o tema da reunião do Grupo Gestar

O grupo faz parte do atendimento do CRAS/PAIF e tem por objetivo fortalecer os laços maternos e o vínculo afetivo, sendo realizado uma vez ao mês no salão da Assistência Social.

Da Assecom/Itaporã

Com objetivo fortalecer laços maternos e afetivos entre gestantes, mamães e bebês, o Grupo Gestar faz parte do trabalho com as famílias do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família), onde acontece uma vez ao mês e conta com parcerias de profissionais de várias áreas de formação, abordando temas relacionados com a maternidade.

Nesse último encontro as gestantes, mamães de bebês com até 6 meses foram convidadas para participar de uma roda de conversa e tirar dúvidas sobre o tema “Primeiros cuidados com o bebê” que foi abordado pela enfermeira Nayara Pereira Pinto (Coordenadora do ESF Santa Maria).

A reunião foi realizada na último quarta-feira (25), no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e contou também com a presença e participação da psicóloga Jessika Perin.

Segundo a gerente de Ação Social Tânia Mara Carlos Custódio, o Grupo Gestar tem grande importância na fase gestacional das mulheres, pois fomenta temas relacionados com a maternidade.

“Durante os encontros será abordado os seguintes temas: cuidados com o bebê, cuidados com a mamãe, autoestima, confiança, primeiros socorros, vínculo materno, depressão pós-parto, valorização do contato com a família, relacionamento entre papais e bebês, parto, amamentação, alimentação saudável, exercícios gestacionais, cuidados com a saúde bucal e direitos das gestantes”, destacou Jessika Perin.

As novas e futuras mamães que tiverem interesse em participar das reuniões mensais, podem procurar o CRAS – Centro de Referencia da Assistência Social na Rua Jose Pacheco Pontes 437 e falar com psicóloga Jessika Perin, bem como nas Unidades de Saúde dos distritos.