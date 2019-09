“Primavera de Museus” contará com ações especiais em instituições de MS

Décima-terceira Semana de Museus começa dia 23 e vai até 29 de setembroem Campo Grande, Corumbá, Dourados e Maracaju

Com programação extensa e totalmente aberta ao público, a 13ª Semana de Museus começa no dia 23 de setembro (segunda) com ações conjuntas em 11 instituições museológicas de Mato Grosso do Sul. As atividades são coordenadas pelo Sistema Estadual de Museus – vinculado à Fundação de Cultura – em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Maracaju e acontecem até 29 de setembro.

A abertura acontece no Museu da Imagem e do Som, com a palestra “Preservação Audiovisual – História, Memória e Perspectiva”, realizada às 19 horas por José Maria Pereira Lopes, coordenador do Centro de Documentação da TV Cultura (Fundação Padre Anchieta) e ex-coordenador do acervo de cinema do MIS de São Paulo.

Radialista desde 1974, José Maria Pereira Lopes trabalhou na produção de documentários, além de ser chefe do departamento de cinema da TV Tupi (de 1969 a 1980); montador de filmes e revisor de programação do SBT (de 1981 a 1983); coordenador do acervo de Cinema, responsável pela área técnica do museu, revisor e conservador dos filmes do MIS-SP (de 1982 a 2007); coordenador do CEDOC, da filmoteca, representante dos Funcionários do Conselho Curador e assessor do Conselho Curador da TV Cultura / Fundação Padre Anchieta (de 1979 aos dias atuais). Desde 2010 viaja o país ensinando as TVs regionais e museus a conservarem seus acervos audiovisuais, tendo participado também dos principais congressos relativos à sua especialidade no Brasil.

O espaço ainda contará com a exposição fotográfica Retratos Biográficos da Baía Negra, que retrata situação de famílias moradoras de uma Área de Proteção Ambiental. Conta com curadoria do professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Edson Silva e Loraine França.

As ações da Primavera de Museus, porém, vão além do MIS. Acontecem também no Arquivo Público Estadual, Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande/UFMS, Museu Jose Antônio Pereira, Museu de Arte Contemporânea, Museu das Culturas Dom Bosco / UCDB, Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Museu de História da Medicina de Mato Grosso Do Sul, Casa Dr. Gabi – Espaço de Memória, Museu Histórico De Dourados e Museu Anna Thereza de Lima Alves. A programação completa pode ser conferida aqui.

Museus por Dentro, Por Dentro dos Museus

O ano de 2019 iniciou com a experiência da perda irreparável causada pelo incêndio no Museu Nacional. Tal impacto deixou uma marca indelével na nossa memória. Ao mesmo tempo, essa crise proporcionou que o Instituto Brasileiro de Museus, as entidades, seus profissionais e a própria sociedade buscassem novas formas de prevenção, gestão e manutenção, para que possamos cumprir a função primordial de preservação e comunicação daquilo que nos une, pois ao mesmo tempo remete a uma lembrança pessoal e coletiva.

O tema da Primavera de Museus deste ano promove a compreensão de que estes espaços são guardiões das nossas memórias, dos nossos afetos e, por excelência, espaços que auxiliam as pessoas na busca e na manutenção da sua identidade, nos envolve – enquanto indivíduos parte dessa relação – numa série de responsabilidades compartilhadas na tarefa de preservar. O ato de produzir processos, guardar artefatos e expor memoráveis coleções, sem abrir mão da segurança, demanda batalha diária contra os mais variados agentes de riscos que ameaçam de maneira incessante a integridade física e química dos museus e seus acervos, pois existir é correr riscos e resistir é combater riscos.