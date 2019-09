PRF apreende 125 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (23) em Campo Grande (MS) 125 mil maços de cigarros contrabandeados.

Durante fiscalizações no km 454 da BR 163, a equipe abordou um Iveco/Stralishd, atrelado a um semirreboque, placas de Cascavel (PR). Ao ser realizada vistoria no caminhão, foram encontradas cerca de 250 caixas com cigarro de origem estrangeira.

O motorista, de 26 anos, disse ter pego o veículo carregado em Mundo Novo (MS) e o levaria até o estado do Mato Grosso, onde receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

O preso, o caminhão e a carga de cigarro foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.