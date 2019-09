Presidente da Câmara participa de passagem de Comando da 4ª Brigada

O presidente da Câmara de Dourados, vereador Alan Guedes (DEM), participou ontem da solenidade de passagem de comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – Brigada Guaicurus, do general de Brigada Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho para o também general de Brigada, Eduardo Tavares Martins. Além do parlamentar, outras autoridades civis e militares participaram da solenidade realizada no quartel do Exército, na Avenida Guaicurus.

A troca de comando foi feita pelo comandante do CMO (Comando Militar do Oeste), general de Exército Lourival Carvalho Silva.

Alan Guedes destacou a importância do trabalho do general Willian em Dourados durante sua estada no comando da 4ª Brigada. “O general Willian deixou um legado de bom trabalho em favor da cidade. Inclusive, em áreas estratégicas muito importantes, como o aeroporto, sendo fundamental na questão Governo/aeroporto para que o Exército pudesse executar os serviços de pista e pátio. Desejo ainda, sucesso nesta nova empreitada”, ressaltou.

Ao general Eduardo, o presidente da Casa de Leis, colocou o Poder Legislativo douradense à disposição para parcerias e desejou sucesso no Comando. “Vale ressaltar o trabalho que o Exército Brasileiro desempenha, não apenas no âmbito militar, mas também em ações de cooperação com o poder público, que é uma parceria sempre muito salutar”, enfatizou.

William estava à frente da Brigada Guaicurus desde o dia 26 de abril de 2016, e agora irá para diretoria de Educação Técnica Militar, no Rio de Janeiro (RJ). Já o seu substituto, general Eduardo, desempenhava a função de assistente do Comando Militar do Leste, também na capital fluminense.