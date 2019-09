Prefeitura volta a ‘picotar’ salários

A Prefeitura de Dourados vai pagar os salários de 75,42% do funcionalismo público municipal nesta sexta-feira (6), repetindo o fracionamento já promovido em meses anteriores, com a garantia de que o restante da folha será depositado antes do final da próxima semana, segundo anunciou nesta quinta o novo secretário, interino, de Fazenda, Carlos Dobes Vieira. O pagamento ‘picotado’ de salários foi uma prática instituída pelo ex-secretário, o coronel da Reserva do Exército, Paulo Cesar Nogueira Junior, exonerado nesta semana.

De acordo com a assessoria de comunicação do Município, terão os salários na conta nesta sexta, o quinto dia útil do mês, 6.567 servidores que recebem até R$ 4.100, líquidos, totalizando RS 15.211 milhões. De acordo com o secretário, o município está pagando 100% dos professores que estão em sala de aula. “Os servidores pagos com recursos do Fundeb e que estão em sala de aula terão o salário integral em conta nesta sexta-feira, independente do quanto ganham”, informou o secretário.

Respondendo interinamente pela pasta da Fazenda há menos de uma semana, Carlos Dobes diz que todo esforço está sendo feito para alinhar as contas do município. “O escalonamento dos salários, hoje, é uma necessidade, diante da disponibilidade de recursos. Existe uma defasagem considerável na arrecadação. Mas, estamos trabalhando para mudar este cenário”, diz Carlos Dobes, que divide a Fazenda com a Secretaria municipal de Planejamento. (douranews)