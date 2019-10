Prefeitura de Douradina entrega novo caminhão para Secretaria de Obras

Veículo no valor de R$ 290.500 foi adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar e contrapartida da Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Douradina, juntamente com os vereadores do Legislativo Municipal, realizaram na manhã da última quarta-feira (25) a entrega de um caminhão caçamba para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O Volkswagen modelo 23.230 foi adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Carlos Marun, no valor de R$ 290.500, sendo R$ 7500 deste montante de contrapartida da Prefeitura Municipal.

Segundo o prefeito prof. Jean Sérgio Clavisso Fogaça, a aquisição do benefício é mais uma conquista da Administração Municipal, sendo ela fruto de parceria e do bom relacionamento com o poder estadual e federal. “Esta é mais uma conquista para nosso Município, resultado de um convênio com o então deputado Marun, e que já está à disposição das secretarias para proporcionar benefícios à população de Douradina”, destacou.

O caminhão atenderá as demandas tanto da área urbana como da rural. Conforme o secretário de Obras, Fábio Melo, o caminhão auxiliará no transporte de materiais para manutenção de ruas e estradas vicinais, na limpeza do perímetro urbano, além de outros serviços da secretaria. “Este caminhão veio em boa hora e com certeza será de muita utilidade para nosso setor”, disse.

“Os serviços de manutenção e limpeza das vias públicas necessitam de bons maquinários e conquistas como essa fazem toda a diferença”, reforçou o superintendente Elias Carneiro.

A secretária de Agricultura Lucilene Barroquel também ressaltou sobre os benefícios práticos desta aquisição para seu setor. “Sabemos como é importante para os produtores rurais terem boas estradas para escoaram suas produções, bem como para os pecuaristas no transporte de seus animais, sendo assim, entendemos que a aquisição deste caminhão contribuirá muito neste sentido, pois são com estas máquinas que a gestão municipal realiza estes serviços”, disse.

Também estiveram presentes na solenidade de entrega os vereadores Assis Honorato (presidente da Câmara), Niva Pinto, Odair Rocha, José Fernandes, Maria Nilza, a assessora do deputado Dagoberto Nogueira, Ana Maria e o chefe de gabinete Tony Carvalho.