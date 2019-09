Prefeitura cancela edição deste ano dos Jogos Escolares Indígenas

Coluna De Olho – 26/09/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Posse na Uems

O professor Laércio Alves de Carvalho toma posse hoje como reitor da Uems (Universidade Estadual de MS) em solenidade que será realizada no auditório da Aced a partir das 19 horas. Ele e a vice-reitora, professora Celi Corrês Neres, foram eleitos em primeiro turno no dia 6 de junho. A gestão tem duração de quatro anos.

…

Dia dos surdos

Hoje é comemorado o Dia Nacional dos Surdos, data que visa desenvolver a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. A escolha do 26 de setembro é uma homenagem à criação da primeira Escola de Surdos do Brasil, em 1857, na cidade do Rio de Janeiro, que atualmente é conhecida como INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). Uma das principais conquistas dos surdos ao longos dos anos foi o reconhecimento nacional da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), através da lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e do Decreto nº 5.626/2005. Estima-se que existam aproximadamente 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva.

…

Indígenas

Está cancelada a edição deste ano dos Jogos Escolares Indígenas em Dourados. Seria a quinta edição da competição que envolve alunos das oito escolas indígenas em funcionamento no município, das quais uma é estadual e sete são mantidas pela prefeitura.

…

Indígenas, ainda

Criada quando Mariniza Misoguchi era a secretária municipal de Educação, na gestão do prefeito Murilo Zauith, esta competição integra o calendário escolar anual. Vale ressaltar que as provas são disputadas em várias modalidades, inclusive da cultura indígena, como arco e flecha.

…

Mais indígenas

A quinta edição dos Jogos Escolares Indígenas estavam marcados para os dias 7, 8, 9 e 10 de outubro e seriam disputados na Vila Olímpica localizada na Reserva Indígena de Dourados, a primeira a ser construída no Brasil.

…

Sem indígenas

Agora, conforme liderança indígena contou à coluna, o evento foi cancelado porque a prefeitura de Dourados alegou não ter recursos para cobrir as despesas. Que tristeza, hein!

…

Indígenas, vila

E ainda tem mais: a mesma liderança disse que a Vila Olímpica se encontra em estado deplorável, em repleto abandono.

…

Lombadas

Os redutores de velocidade, que as pessoas preferem chamar de lombadas eletrônicas, continuam desativados em Dourados. Só que o adesivo com a palavra ‘desligado’ está sendo retirado e isso vem gerando especulações e até fake news em redes sociais.

…

Lombadas, ainda

A coluna foi se informar na Agetran e ficou sabendo que os equipamentos continuam desligados, incluindo aqueles em que há uma luz piscando.

….

Mais lombadas

No entanto, conforme especialistas em trânsito, é importante que os motoristas sigam a recomendação de velocidade máxima definida em cada equipamento. Até mesmo por segurança.

….

Lombadas, acidente

Outro dia, por exemplo, houve grave acidente em frente à escola estadual Menodora Fialho de Figueiredo, na rua Weimar G. Torres. O motorista dirigia o veículo com velocidade bem acima da permitida naquela lombada e no local há intensa movimentação, principalmente de crianças.

…

Predador

Exemplar do Diário MS de ontem estava aberto bem cedinho no meio de uma rodinha durante o café de um grupo de especialistas em comentar os bastidores da política douradense. O tema do bate-papo era esta coluna.

….

Predador, ainda

O pessoal estava falando sobre o auto-denominado ‘predador’ Cirilo Ramão (MDB). Este foi o adjetivo utilizado pelo próprio vereador-pastor em sua volta à tribuna da Câmara, na sessão segunda-feira passada. Tá podendo o moço, hein!

…

Ausente

Enquanto isso, o reconvocado Pedro Pepa (DEM) não tinha reassumido o cargo até o final da tarde de ontem. O nobre edil continua aguardando respaldo legal sobre sua situação criminal.

…

Ausente mesmo

O maior temor de Pepa é estar próximo do colega Cirilo Ramão, já que ambos são investigados pela Operação Cifra Negra, acusados de envolvimento em fraudes licitatórias. Por essas e por outras, eles não podem ficar juntinhos.

…

Bem ausente

Essa situação já rende especulações, sendo uma das mais curiosas justamente sobre a frequência de Pepa e Cirilo na Câmara. Passarinho magrinho sugeriu ontem que eles alternem a presença nas sessões: cada um vai semana sim, semana não. Que coisa de louco!!!

….

Outro ausente

E falando nisso, já tem gente na Câmara sentindo saudade do vereador-pastor Cirilo. Passarinho de penugem morena ontem estava tristinho, alegando não ver o nobre edil na Câmara desde a noite de segunda-feira. De lá para cá, não viu mais o moço nem nos corredores da Casa de Leis.

…

