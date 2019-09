Prefeitura atende região do Água Boa com serviço de tapa-buraco

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, está executando o serviço de tapa-buraco no Grande Água Boa. A região vem sendo atendida desde o início do mês. Apenas ontem, as equipes atuaram na Pureza Carneiro Alves e nas ruas Januário de Araújo, Áurea de Matos Carvalho e Ernesto de Matos Carvalho, nos trechos entre Hayel Bon Faker e Leônidas Além. Durante esta semana, o serviço de tapa-buraco seguirá nos jardins Água Boa, Vista Alegre e Rasselem.

Conforme Osmaldo Nunes da Silva, responsável pelo setor de tapa-buraco da Semsur, desde o início do mês os serviços já modificaram as ruas Josué Garcia Pires, Noka Dauzacker, Salviano Pedroso, Silidônio Verão, José Luiz da Silva, Aldelino Garcia Camargo, Frei Antônio, Gonçalo Nunes Siqueira, Vilson Gabiatti, Etalívio de Souza Pael, Manoel Rasselem, Uirapuru, Arapongas, Iracema, Rouxinol e Jandaia.

Ele destaca que o trabalho nas ruas de Dourados é constante e atende direcionamento da prefeita Délia Razuk, de levar melhores condições de tráfego nas vias da cidade, com serviço de qualidade e com cronograma que atenda a várias regiões da cidade.

No cronograma da Semsur, para atendimento em setembro, estão ainda ruas do Parque das Nações I e II.

Osmaldo explica que todo o processo do tapa-buracos é feito por etapas, as quais são acompanhadas pela equipe técnica e culminam no resultado final, que conta com a espessura e qualidade devidas.

“As ações acontecem por etapa. Desde a demarcação, o preenchimento com fresa, processo químico com massa asfáltica e compactação. Tudo dentro de padrões necessários e que geram as melhorias na via, garantindo melhor trafegabilidade e segurança da população”, diz.

Além da Semsur, a Secretaria Municipal de Obras Públicas trabalha com ações de tapa-buracos em toda extensão da rua Antônio Emílio de Figueiredo nesta semana.