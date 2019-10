Prefeito e vereadores de Bonito pedem construção nova rodovia e anel viário

Odilson Soares e representantes do município recebem sinal positivo do governo estadual para implantação de projetos que vão desafogar o tráfego pesado da cidade e criar novas opções de urbanização

O prefeito Odilson Soares e uma delegação formada por 9 vereadores de Bonito oficializaram na manhã de ontem (3) pedido ao governador Reinaldo Azambuja para a execução das obras de implantação da Rodovia do Turismo e a implantação do anel viário na cidade, que têm o objetivo de dar mais segurança viária — com a retirada do tráfego pesado da área central da cidade — e preparar o município para a urbanização futura e melhor receber os turistas.

Os projetos foram entregues pela manhã, em reunião durante a edição do Governo Presente realizada em Aquidauana, envolvendo municípios do Sudoeste e do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Além de Odilson, participaram da reunião Luísa Lima, presidente da Câmara Municipal, e os vereadores Lúcia Miranda, Jorguinho Figueiredo, Lucas Leandro Paes (o Lucas Capacete), Edinaldo Gregório Dias (Pantera), Geraldo Filho, Edvaldo Rebeque, Pedro Aparecido Rosário (Pedrinho da Marambaia) e Valdevino Vargas Ribeiro (Varguinha).

“Trouxemos as reivindicações principais. Primeiro, o anel rodoviário, que visa a desafogar o trânsito pesado de dentro da cidade; e a construção do trecho da Rodovia do Turismo”, disse Odilson, citando, ainda, solicitação para que uma vala com quase 2 quilômetros, que há anos causa problemas à população, seja removida. “Recebemos a garantia total de que isso será resolvido”, comemorou o prefeito.

Os projetos foram discutidos junto a sociedade civil e classe política antes da reunião do Governo Presente, no qual o governo estadual solicitou que prefeitos encaminhassem demandas consideradas prioritárias para que os órgãos competentes do governo estadual fizessem a análise. “Saímos daqui convencidos de que se trata de um governo municipalista, parceiro dos cidadãos nos municípios”, complementou o prefeito de Bonito, que comemorou, ainda, a confirmação de que está em licitação o recapeamento da rodovia que liga Bonito a Guia Lopes da Laguna.

“No Governo Presente em Aquidauana vamos receber prefeitos de 16 municípios com o objetivo de aproximar ainda mais o governo das cidades, com suas necessidades, e transformar vontades e sonhos em realizações e investimentos na parceria construída com os 79 municípios”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, na abertura do evento.

DEMANDA DA SOCIEDADE

As melhorias nos acessos a Bonito são uma antiga demanda da população que, recentemente, motivaram setores da sociedade civil a proporem alternativas para a construção do anel viário. A maior preocupação é com o trânsito de caminhões pesados pela área central de Bonito: todos os anos são quase 200 mil veículos a cruzarem as ruas e avenidas, danificando o asfalto, tornando o tráfego urbano mais perigoso e gerando temores quanto a prejuízos ambientais.

Um dos primeiros projetos envolveu a proposta de um contorno rodoviário ligando as rodovias MS-382, MS-178 e MS-345. Além dele, discutiu-se a implantação da Rodovia do Turismo, que engloba a pavimentação da avenida Matheus Muller, em um trecho de um quilômetro, e de outros 12 km em acessos para atrativos à leste da cidade, por onde, anualmente, passam cerca de 300 mil turistas.

A Rodovia do Turismo tem, também, um importante aspecto ambiental, ao reduzir o acúmulo de sedimentos no leito do rio Formoso em épocas de chuva, colaborando com o assoreamento de um dos principais atrativos. O projeto também contempla a construção de uma ciclovia.

“Tratam-se de projetos iniciais, que agora passarão por um aprofundamento quanto aos debates e análises técnicas. O fundamental é que vemos caminhar um projeto que projeta Bonito para o futuro, conciliando o desenvolvimento econômico e turístico com o meio ambiente”, afirmou o jornalista Bosco Martins, um dos idealizadores da proposta que, agora, será analisada pelo engenheiro Paulo Gimenes, da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), e o secretário de Obras de Bonito, Juarez da Silva Santos, para receber as adequações necessárias.