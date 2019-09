Prefeito de Vicentina sai do MDB e se filia ao PSDB

O prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti, o Marquinhos do Dedé, deixou o MDB e se filiou ao PSDB. A entrada no ninho tucano aconteceu na tarde de segunda-feira, em Campo Grande.

“A chegada do prefeito Marcos prô nosso ninho é algo que nos deixa ainda mais fortalecido para as eleições no ano que vem e não tenho dúvidas de que é mais uma pessoa que veio para somar com o nosso time’, disse o presidente estadual da legenda, Sérgio de Paula.

União, parceria, fortalecimento e a caminhada para 2020, foram os pontos abordados pelo prefeito de Vicentina. “É muito importante para o município ter o apoio do governo do Estado. Espero fortalecer as parcerias e também o fortalecimento para a reeleição’, afirmou Marquinhos que, ano que vem, deve tentar a reeleição para o quarto mandato.

Agora, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 44 são administrados por tucanos.

Foto: Divulgação