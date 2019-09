Ponta Porã sediará evento regional de internet e tecnologia; veja como participar

Será realizado entre os dias 03 e 04 de outubro o 1º EPIMS – Encontro dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul, que reunirá em Ponta Porã as empresas que provém internet no Estado. O evento contará com estandes, palestras, workshops e minicursos com nomes de destaque no cenário nacional, com o objetivo de se estabelecer no calendário anual de eventos relacionados à tecnologia e conectividade, bem como de tornar o Estado referência em internet de provedores regionais no Brasil.

“Hoje, mais de 60% da internet que é levada aos lares, empresas, zona rural e que dá vida ao agronegócio de Mato Grosso do Sul é fornecida por um provedor regional”, explica Dário Burda Júnior, presidente da APIMS (Associação de Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul), entidade responsável pela organização do evento. Além de promover uma aproximação entre as empresas do setor, gerando uma união da categoria, um dos propósitos do encontro é trazer mais capacitação aos profissionais que trabalham na área, com grandes nomes já confirmados como os palestrantes André Ribeiro, Renato Roscoe e José Alves.

O tema do evento será “Desafios para Empreender e Crescer”, são esperadas mais de 50 empresas nacionais e internacionais e cerca de 300 participantes no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã. “Desde que a gente montou a Associação estamos falando de fazer um evento, e fico muito feliz de poder realizar isso e fazer um encontro desse porte”, completa Dário. “Outrora nós provedores de internet éramos considerados atividade clandestina, agora a formalização e os demais benefícios alcançam não só as empresas mas também o usuário final, que contrata um serviço de internet com mais qualidade”, finaliza Jean Santos, diretor de planejamento da APIMS.

SERVIÇO

O 1º EPIMS – Encontro dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul será realizado nos dias 03 e 04 de outubro no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã.

Inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site: https://www.sympla.com.br/1-epims—encontro-dos-provedores-de-internet-de-mato-grosso-do-sul__616991.