Policia Federal combate crime ambiental em reserva Kadiwéu na Serra da Bodoquena

Por Aline dos Santos

(Campo Grande News)

A Operação Quebracho, realizada desde segunda-feira (dia 9) pela PF (Polícia Federal), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e Funai (Fundação Nacional do Índio), combate crimes de desmatamento, queimada ilegal e exploração irregular de madeira na terra indígena Kadiwéu. Foram apreendidas 700 lascas de ipês, com multa de 3.260,40 ao posseiro da propriedade.

A reserva, que fica localizada na Serra da Bodoquena, nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho, se destaca neste mês pelo foco de incêndios. A operação apura a retirada irregular de madeira em sete fazendas retomadas pelos indígenas, que são arrendadas para terceiros.

O levantamento começou após informações da Polícia Civil sobre a exploração ilegal de madeira em fazendas da região. Na sequência, a ferramenta de geoprocessamento confirmou a existência de pequenas clareiras e pontos de exploração ilegal na área indígena.

Equipes da força-tarefa foram ao local para identificar a autoria dos crimes ambientais eventualmente cometidos, autuar responsáveis legais pelas propriedades e apreender madeiras e equipamentos ilícitos.

Foram apreendidos motosserras, corrente de arrastão, motos e armas de fogo. Também foi identificada a presença de indivíduos que não pertenciam a etnias. Eles faziam o corte seletivo das árvores e alegaram ter sido contratados pelos indígenas.

Nome da operação, Quebracho é uma espécie de madeira explorada na região de Porto Murtinho, que muitas vezes é comercializada como aroeira, devido à semelhança entre as espécies. A operação prossegue até amanhã (dia 13).

