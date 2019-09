PMs dizem que foram atacados no morro do Alemão e atiraram ao menos 2 vezes

Agentes afirmaram que foram alvejados por um bandido na garupa de uma moto, e que depois do ataque traficantes teriam atirado de diferentes pontos do Alemão.

Por Ricardo Abreu e Henrique Coelho (G1)

PMs que atuavam no Complexo do Alemão na noite de sexta-feira (20) em que Ágatha Felix, de 8 anos, foi baleada afirmaram, em depoimento na Polícia Civil, que dispararam pelo menos duas vezes. O objetivo deles, segundo depoimentos, era se defender de tiros disparados por criminosos.

Pelo menos 12 PMs foram ouvidos na segunda terça-feira. Integrantes do grupo afirmaram que foram alvejados por um bandido na garupa de uma moto, e que depois do ataque traficantes teriam atirado de diferentes pontos do Alemão em direção a policiais. Ágatha foi baleada no local conhecido como Fazendinha.

Pelo menos sete armas foram apreendidas e periciadas no Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

O laudo do corpo de Ágatha Felix no Instituto Médico Legal já está pronto e deve ser divulgado nesta quarta (24). O laudo do calibre do fragmento da bala que atingiu também deve estar pronto. Não foram encontrados fragmentos de projétil no banco da Kombi onde a menina foi atingida.

Até o momento, 20 pessoas prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital. Nesta quarta-feira, serão ouvidos a mãe, o pai, a tia e um tio da menina.

PAIS PRESTAM DEPOIMENTO

Os pais da Menina Ágatha Félix chegaram, às 10h30, desta quarta-feira (25), na sede da Delegacia de Homicídios (DH) da Capital para prestar depoimento sobre a morte da criança. A menina e a mãe voltavam para casa em uma kombi, na Fazendinha, no Complexo do Alemão, na sexta-feira (20), quando a criança de 8 anos foi atingida por um tiro e morreu.

A DH já ouviu 20 pessoas sobre o caso, entre elas 12 policiais militares. Os investigadores ainda aguardam que algumas armas de PMs que estavam no Alemão no dia da morte da criança sejam entregues. A previsão é que dois fuzis devem ser levados para a delegacia.

Rodrigo Mondego, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também esteve na delegacia e falou sobre o motorista da Kombi, que prestou depoimento nesta terça (23).

“Eu posso dizer nesse momento que o motorista está se sentindo ameaçado”, afirmou.

Ao deixar a DH, ele falou com a imprensa e criticou a ação. “Uma criancinha foi embora por causa da irresponsabilidade do polícia. Não teve tiroteio nenhum”, garantiu.